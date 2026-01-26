Em semana decisiva, Textor planeja o Botafogo com e sem transfer ban

Em meio à crise financeira do Botafogo, o empresário norte-americano John Textor tem uma semana decisiva para o futuro no Mais Tradicional. Afinal, o Godfather colocou a sua credibilidade em jogo ao assegurar que o clube terá um aporte financeiro de 50 milhões de dólares (R$ 263,4 milhões) para quitar a dívida com o Atlanta United e sair do transfer ban, punição imposta pela Fifa que impede o Glorioso de registrar reforços nas próximas três janelas de transferências do mercado internacional. O big boss da SAF, assim, planeja a temporada em dois cenários. A informação é do canal “Arena Alvinegra”. Antes de tudo, o Botafogo precisa pagar 30 milhões de dólares (R$ 158 milhões) à franquia da Major League Soccer (MLS), a liga profissional de futebol dos Estados Unidos, pela contratação do meia Almada, em junho de 2024. A ideia do clube é parcelar, então, o valor em três vezes. Mas o próprio Alvinegro sabe que o pagamento não é simples e passa por pessoas, advogados e a própria MLS. O tempo é curto. Textor corre, portanto, contra o relógio.

No cenário otimista, o Botafogo já inscreve os três reforços (Villalba, Riquelme e Ythallo) e “ataca” Medina. O volante argentino estava certo com o Mais Tradicional, porém, a punição da Fifa o distanciou do clube. Tanto que o alvo voltou a ser relacionado para as partidas do Estadiantes em 2026.