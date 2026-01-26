Em meio à crise familiar, David e Victoria Beckham quebram silêncio

Em meio a uma intensa crise familiar que ganhou as manchetes globais, David e Victoria Beckham se manifestaram publicamente pela primeira vez após as graves acusações feitas pelo filho primogênito, Brooklyn. Embora o clima nos bastidores seja de tensão e rompimento, o casal optou por um caminho nostálgico ao reagir a uma postagem nas redes sociais neste sábado (24). Portanto, eles evitaram o confronto direto e preferiram evocar “boas lembranças” ao comentar um ensaio fotográfico realizado em 2006, época em que a família demonstrava união pública.

O gatilho para essa interação foi uma publicação do renomado fotógrafo Platon Antoniou, que relembrou uma sessão feita na Espanha durante o auge da carreira de David. Naquele momento, a formalidade do ensaio foi quebrada quando os filhos invadiram o set. Brooklyn, então com apenas sete anos, correu até o pai e abraçou sua perna diante de dezenas de pessoas, transformando a cena em um abraço coletivo.