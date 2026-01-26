Dorival Júnior destaca maturidade do Corinthians após vitória suada fora de casa

Treinador apontou dificuldade tática imposta pelo Velo Clube, analisou o desempenho da equipe e reforçou a necessidade de regularidade / Crédito: Jogada 10

Dorival Júnior avaliou de forma positiva a vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Velo Clube, em Rio Claro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Apesar do jogo travado e decidido nos minutos finais, o treinador destacou que o resultado refletiu o desempenho da equipe, que precisa manter o processo de evolução. “De modo geral, acredito que fizemos por merecer o resultado, assim como já havia acontecido contra a Ponte Preta e também no jogo anterior. A equipe vem mostrando evolução, e agora precisamos transformar isso em regularidade”, afirmou.

Com o triunfo fora de casa, o Corinthians chegou a oito pontos e entrou na zona de classificação para as quartas de final do Estadual. No entanto, Dorival adotou um discurso cauteloso ao

Para o treinador, apesar da melhora no cenário, ainda não há nada definido. Por isso, ele reforçou a importância de administrar o calendário e manter o foco jogo a jogo, evitando qualquer acomodação neste início de temporada. Para o treinador, apesar da melhora no cenário, ainda não há nada definido. Por isso, ele reforçou a importância de administrar o calendário e manter o foco jogo a jogo, evitando qualquer acomodação neste início de temporada. “É uma etapa importante, sem dúvida, mas ainda não estamos classificados. A situação melhorou, porém não há nada definido. Precisamos administrar bem as competições e manter o foco”, ressaltou o treinador.