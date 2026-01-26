Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dorival Júnior destaca maturidade do Corinthians após vitória suada fora de casa

Dorival Júnior destaca maturidade do Corinthians após vitória suada fora de casa

Treinador apontou dificuldade tática imposta pelo Velo Clube, analisou o desempenho da equipe e reforçou a necessidade de regularidade
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dorival Júnior avaliou de forma positiva a vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Velo Clube, em Rio Claro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Apesar do jogo travado e decidido nos minutos finais, o treinador destacou que o resultado refletiu o desempenho da equipe, que precisa manter o processo de evolução.

“De modo geral, acredito que fizemos por merecer o resultado, assim como já havia acontecido contra a Ponte Preta e também no jogo anterior. A equipe vem mostrando evolução, e agora precisamos transformar isso em regularidade”, afirmou.

Com o triunfo fora de casa, o Corinthians chegou a oito pontos e entrou na zona de classificação para as quartas de final do Estadual. No entanto, Dorival adotou um discurso cauteloso ao

Para o treinador, apesar da melhora no cenário, ainda não há nada definido. Por isso, ele reforçou a importância de administrar o calendário e manter o foco jogo a jogo, evitando qualquer acomodação neste início de temporada.

Para o treinador, apesar da melhora no cenário, ainda não há nada definido. Por isso, ele reforçou a importância de administrar o calendário e manter o foco jogo a jogo, evitando qualquer acomodação neste início de temporada.

“É uma etapa importante, sem dúvida, mas ainda não estamos classificados. A situação melhorou, porém não há nada definido. Precisamos administrar bem as competições e manter o foco”, ressaltou o treinador.

Situação de Memphis Depay

Além da análise da partida, Dorival também comentou sobre a situação de Memphis, que ficou fora do confronto. Ele demonstrou otimismo quanto ao retorno do atacante para o próximo compromisso alvinegro.

“Ele já está acelerado. Tenho certeza de que teremos o Memphis em condições para a próxima partida”, concluiu o treinador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar