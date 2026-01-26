Diniz analisa vitória do Vasco e valoriza jogo sem tomar gol: “Importante demais”

Após a partida, o técnico Fernando Diniz aproveitou para analisar a atuação da equipe, e fez questão de salientar a partida sem ser vazada pela defesa vascaína, apesar de citar as chances dadas ao Boavista.

A noite de domingo dos vascaínos foi de comemoração. Fora de casa, o Vasco foi até Saquarema e venceu o Boavista por 3 a 0, gols de Puma Rodríguez e Andrés Goméz. Os cruzmaltinos tiveram uma grande atuação, principalmente no que se refere ao sistema defensivo. No ataque, Pumita resolveu, e na defesa, um jogo sem sofrer gols.

“Uma vitória importante. O fato de não tomar gol conta bastante. O time na parte de criação fez uma partida boa e ofereceu chances que não pode oferecer e o time deles não conseguiu aproveitar. O maior desafio é ser um time mais consistente. Acho que a gente oscilou bastante no ano passado. Espero que seja um Vasco mais parecido como a gente terminou os jogos da Copa do Brasil. Independentemente dos resultados, em termos de atuação. Um time mais sólido, oferecendo poucas chances ao adversário e conseguindo ser um time criativo. A amostra dos quatro últimos jogos é um bom referencial para pensarmos no que queremos para esse ano.”

Substituto de Rayan?

Diniz também falou sobre a partida de Andrés Goméz. O colombiano foi o autor de um golaço de cobertura, o terceiro do Vasco no jogo, e foi alvo de elogios do treinador, que o comparou a Rayan, de saída do clube.

“É um jogador um pouco parecido com Rayan, que está reconhecendo o papel que tem. Teve uma carreira subutilizada, e agora consegue fazer coisas que não fazia quando chegou aqui. Tem muito talento, muita explosão. Conseguiu, além de ser decisivo, ganhar um pouco mais de confiança em ser um jogador que joga em outros setores do campo, não só nas pontas.”