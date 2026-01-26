Derrota no Gre-Nal evidencia lacunas, e Grêmio agiliza contratações para o elenco

Missão do Imortal é buscar acerto com pelo menos dois reforços até a próxima sexta-feira (30), quando termina o prazo de inscrição no Estadual

O técnico Luis Castro apontou que o revés para o arquirrival Inter no Gre-Nal causaria uma interferência negativa no Grêmio. Assim, a primeira constatação que o Imortal teve após o clássico foi a urgência em contratar mais jogadores. Até porque houve a identificação de lacunas ainda abertas no elenco. Com isso, o desafio será fechar com pelo menos mais dois reforços até a próxima sexta-feira (30).

O Tricolor Gaúcho escolheu a data, pois representa o prazo final para a inscrição de novos jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Na sequência, obter a liberação para a disputa do Campeonato Gaúcho. Inclusive, o plano inicial do Grêmio é se manter atento ao mercado. Especialmente com o monitoramento de possíveis alternativas. A prioridade do clube gaúcho é reforçar o meio-campo.

No caso, com um jogador que tenha características mais defensivas e atue na função de primeiro volante. No perfil que a diretoria do Imortal traçou, os aspectos que se mostram essenciais são condicionamento físico elogiável e boa estatura. Além de capacidade para ajudar na saída de bola e construção de jogo do time.

Prioridades do Grêmio no mercado

Duas das alternativas com melhores avaliações estão próximas de um novo destino. Guido Rodríguez, que era sonho de consumo do clube, está perto de concluir transferência do West Ham, da Inglaterra, para o Valencia, da Espanha. Além disso, Santiago Ascacíbar, jogador que o Grêmio analisou a possibilidade em contratá-lo, tem negociações avançadas com o Boca Juniors.