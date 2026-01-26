Cruzeiro encaminha venda de Kauã Prates ao Borussia Dortmund por R$ 75 milhões

Lateral de 17 anos deve assinar contrato até 2031 com o clube alemão, mas só deixa a Toca da Raposa no meio do ano / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro está a poucos passos de concretizar uma das maiores vendas de sua história recente. Nesse cenário, o clube mineiro avançou significativamente nas negociações com o Borussia Dortmund para a transferência do lateral-esquerdo Kauã Prates, de apenas 17 anos. Dessa forma, as partes estão próximas de assinar o acordo, que deve girar em torno de 12 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 75 milhões na cotação atual), além de bônus por metas atingidas. Vale ressaltar que a operação financeira sofreu um reajuste positivo para a Raposa. Inicialmente, o time alemão havia oferecido 10 milhões de euros fixos e mais três milhões em variáveis, mas a diretoria celeste conseguiu elevar o montante garantido. Portanto, ficou definido que o Cruzeiro receberá uma parte do pagamento de forma imediata e o restante parcelado.

Kauã Prates permanece no Cruzeiro por mais algum tempo Entretanto, o torcedor ainda verá o jogador vestindo a camisa celeste por mais alguns meses. Isso porque Kauã Prates ainda não pode se transferir internacionalmente devido à idade. O lateral só atingirá a maioridade no dia 12 de agosto deste ano. Por esse motivo, o planejamento do Borussia é contar com o atleta apenas na janela de transferências do meio do ano, integrando-o ao elenco europeu para a temporada 2026/27.