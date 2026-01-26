Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians vai receber quantia milionária por venda do atacante Giovane

Atacante será vendido do Hellas Verona ao Napoli por 20 milhões de euros, e Timão lucrará com mecanismo de solidariedade da Fifa
Sete meses depois de deixar o Corinthians sem custos, o atacante Giovane ainda garantirá um reforço financeiro significativo aos cofres do clube. Graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa, o Timão terá direito a uma fatia da transferência do jogador do Hellas Verona para o Napoli, da Itália.

De acordo com a imprensa europeia, a negociação foi fechada por 20 milhões de euros, valor que corresponde a cerca de R$ 124,3 milhões na cotação atual. Como Giovane defendeu o Corinthians entre os 18 e os 21 anos de idade, o clube paulista tem direito a 2% do montante total da operação, o que representa aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Contratado em 2022 junto ao Capivariano por R$ 3 milhões, Giovane não teve o vínculo renovado no ano passado. Assim, acabou deixando o Parque São Jorge de forma gratuita, após as partes não chegarem a um acordo contratual. Agora, mesmo sem participação direta na venda, o Corinthians estará sendo beneficiado financeiramente pela negociação internacional.

O mecanismo de solidariedade da Fifa surgiu justamente para compensar clubes formadores de atletas em transferências internacionais. O percentual pode chegar a até 5% do valor da negociação, variando de acordo com o tempo de formação do jogador em cada instituição.

Pelo Corinthians, Giovane disputou 47 partidas como profissional e marcou três gols. Já em sua primeira temporada no futebol italiano, o atacante ganhou espaço no Hellas Verona. Ele entrou em campo 23 vezes, balançou as redes em três oportunidades e ainda distribuiu quatro assistências, desempenho que despertou o interesse do Napoli.

Corinthians

