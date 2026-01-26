Corinthians vai receber quantia milionária por venda do atacante Giovane

Atacante será vendido do Hellas Verona ao Napoli por 20 milhões de euros, e Timão lucrará com mecanismo de solidariedade da Fifa / Crédito: Jogada 10

Sete meses depois de deixar o Corinthians sem custos, o atacante Giovane ainda garantirá um reforço financeiro significativo aos cofres do clube. Graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa, o Timão terá direito a uma fatia da transferência do jogador do Hellas Verona para o Napoli, da Itália. De acordo com a imprensa europeia, a negociação foi fechada por 20 milhões de euros, valor que corresponde a cerca de R$ 124,3 milhões na cotação atual. Como Giovane defendeu o Corinthians entre os 18 e os 21 anos de idade, o clube paulista tem direito a 2% do montante total da operação, o que representa aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Contratado em 2022 junto ao Capivariano por R$ 3 milhões, Giovane não teve o vínculo renovado no ano passado. Assim, acabou deixando o Parque São Jorge de forma gratuita, após as partes não chegarem a um acordo contratual. Agora, mesmo sem participação direta na venda, o Corinthians estará sendo beneficiado financeiramente pela negociação internacional.