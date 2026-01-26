Corinthians acerta empréstimo de João Pedro Tchoca ao Torino

O Corinthians oficializou o empréstimo do zagueiro João Pedro Tchoca ao Torino, da Itália, em uma negociação que prevê obrigação de compra ao fim do vínculo. O defensor ficará no clube italiano até o final de junho, período em que o Timão receberá 1,5 milhão de euros, valor que gira em torno de R$9,5 milhões na cotação atual. O contrato estabelece que, caso Tchoca atue em dez partidas pelo Torino, com pelo menos 45 minutos em campo em cada uma delas, a compra será automaticamente efetivada por 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 28,2 milhões. O acordo ainda inclui metas esportivas que podem render mais 1 milhão de euros ao Corinthians. Em uma eventual venda futura do jogador, o clube paulista manterá 12% do lucro da negociação.

Aliás, a saída do zagueiro virou pauta na coletiva do técnico Dorival Júnior após o jogo contra o Velo Clube. O treinador destacou a evolução do atleta desde sua chegada ao elenco principal. Além disso, classificou a transferência como um passo importante na carreira.