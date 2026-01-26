Conheça os principais aprendizados do Grêmio após revés para o Inter

Luis Castro aponta oscilação durante o clássico, e Marcos Rocha indica a inferioridade na vontade como uma das razões para a derrota do Imortal / Crédito: Jogada 10

O Grêmio até demonstrou eficiência em parte do primeiro Gre-Nal da temporada, mas alguns erros foram cruciais para sofrer a virada e perder por 4 a 2, no Beira-Rio, no último domingo (25). Assim, como o Imortal não teve apresentação satisfatória em seu primeiro grande teste da temporada, precisa assimilar os aprendizados do clássico, já que tem outro compromisso importante em sua estreia pelo Brasileirão. Inclusive, o técnico Luis Castro e Marcos Rocha, capitão da equipe, identificaram alguns dos motivos que contribuíram para o resultado negativo. O profissional português citou a irregularidade que o Tricolor gaúcho apresentou durante o Gre-Nal. Isso porque, a equipe se mostrou eficiente em grande parte da partida, pois o Inter teve o domínio das ações na maior parte do jogo.

Mesmo inferior neste aspecto, demonstrou maior aproveitamento das chances. Até porque abriu o placar e ficou em vantagem mais uma vez ao fazer o 2×1. Apesar disso, o Grêmio foi frágil na parte final do duelo – momento determinante – com uma queda de rendimento. A gravidade fica evidente depois do Colorado ter êxito em virar o jogo em dois minutos.

Oscilação e erros individuais no Grêmio Este contexto se ampliou ao anotar três gols em um intervalo de quase nove minutos. Assim, Luis Castro classificou o momento como um “apagão”. Inclusive, o cenário de irregularidade retoma o sinal de alerta, pois a situação já ocorreu em alguns dos jogos anteriores do Imortal. Por sinal, é uma fragilidade que trouxe preocupação para a equipe na edição passada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o lateral-direito Marcos Rocha opinou que uma das outras razões foi que o Tricolor mostrou menos vontade em vencer com seu comportamento em campo. Especialmente pela inferioridade em comparação ao rival, que apresentou intensidade na maior parte do duelo. As falhas individuais também contribuíram para o resultado negativo.