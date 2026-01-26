Comemoração foge do roteiro: Yuri Alberto fica de cueca após gol decisivo do Corinthians

Momento inusitado também repercutiu com reação de Casimiro Miguel à celebração da vitória corintiana por 1 a 0 no Paulistão 2026 / Crédito: Jogada 10

O gol que definiu a vitória do Corinthians sobre o Velo Clube também produziu uma das imagens mais comentadas da rodada. Após marcar nos acréscimos da partida do último domingo (25), pelo Campeonato Paulista, Yuri Alberto perdeu o calção e acabou exposto durante a comemoração com torcedores. A cena foi tão inusitada que até a reação de Casimiro Miguel viralizou. Após balançar as redes, o atacante correu até o alambrado para celebrar o gol nos braços dos torcedores. Tudo corria bem até a chegada de seus companheiros de elenco, que prontamente puxaram o short do camisa 9 e deixaram o artilheiro de cueca. Yuri reagiu de imediato, ajustou o corpo e sorriu de forma constrangida, porém mantendo o clima de festa.

A transmissão da CazéTV captou o momento em tempo real, e Casimiro Miguel, que comentava a partida, ficou incrédulo. A surpresa foi tamanha que a reação do comunicador também se tornou assunto nas redes sociais.

a reação do Cazé vendo os torcedores deixando Yuri Alberto pelado KKKKKKKKKKJJKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/7rsIIyWTJV — Central do Braga (@CentralDoBrega) January 26, 2026

Yuri Alberto comenta episódio Questionado sobre singularidade da cena, o atacante explicou o ocorrido em entrevista à TNT Sports. “Nem me lembra disso aí. Eu estava tão em êxtase com a torcida ali, nem acreditei que atravessaram o campo para ir comemorar. Do nada eu olhei para trás, tava o Bidu e o André tirando minhas calças Filho da mãe. F*, velho”, brincou. “Mas foi um momento especial ali com a torcida ali. Peço desculpa pelo pela inconveniência que eles viram, mas vamos embora. ‘Tamo’ juntos. Isso aqui é Corinthians demais”.

O gol do atacante saiu após rebote do goleiro Marcelo Carné, depois do chute de Vitinho. O camisa 9 aproveitou a sobra e decidiu o confronto nos minutos finais. Com o triunfo, o Alvinegro chegou aos oito pontos no Paulistão e agora figura na quarta posição da competição. puxaram a bermuda do yuri alberto kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

pic.twitter.com/TJLAuBMlps — out of context brasileirão (@oocbrsao) January 26, 2026