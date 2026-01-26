Com poucos reforços, Palmeiras mira contratações de alvos “bem identificados”

Com apenas Marlon Freitas contratado até agora, diretoria prioriza perfis específicos e tenta viabilizar primeiras opções antes do fim da janela / Crédito: Jogada 10

Às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro de 2026, o Palmeiras chega ao início da competição com mais saídas do que chegadas no elenco. Até o momento, o único reforço oficializado é Marlon Freitas, enquanto quatro jogadores deixaram o clube nesta janela. Ainda assim, a diretoria garante que o planejamento está definido e que os alvos seguem claros, mesmo com negociações complexas. Após a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, Abel Ferreira explicou o cenário e demonstrou confiança no trabalho conduzido pela diretoria.

“Tenho que ter uma equipe competitiva, que lute para títulos, e o Barros e a Leila na gestão do clube, sei quanto esforçados estão para tentar trazer as nossas primeiras opções, sei porque os alvos estão muito bem identificados. Vamos ver se o clube consegue trazer ou não, já é uma parte que me ultrapassa”, afirmou o treinador.

“Facundo saiu, não sei se vai sair mais alguém ou não. Saíram quatro, entrou um. E o clube da minha parte tem alvos muito bem identificados”, completou o treinador. As saídas do Palmeiras Além da venda de Facundo Torres ao Austin FC, dos Estados Unidos, o Palmeiras negociou o volante Aníbal Moreno com o River Plate, emprestou o zagueiro Micael ao Inter Miami e liberou o goleiro Weverton, que acertou sem custos com o Grêmio. Raphael Veiga, por sua vez, desperta interesse do América, do México, mas ainda não recebeu proposta oficial e segue com futuro indefinido. A estratégia de liberar espaço no elenco foi confirmada pelo diretor de futebol Anderson Barros, que reforçou a mudança de perfil nas buscas do clube.

“Estamos abrindo espaço para trazer outros atletas, mas definimos perfis muito específicos e temos que ter atenção. Não são movimentos simples, fáceis de fazer”, disse à TNT antes do clássico. Quem pode chegar? No ataque, o Palmeiras abriu conversas com Thiago Almada e Jhon Arias, negociações consideradas difíceis e sem avanço até o momento. Almada, inclusive, afirmou recentemente que permanecerá no Atlético de Madrid. Já no sistema defensivo, o clube fez sondagens por Igor Júlio, do West Ham, e procurou o estafe de Nino, do Zenit, mas esbarrou na resistência do clube russo em negociar o zagueiro. Para o meio-campo, Danilo chegou a entrar no radar antes de resolver sua situação com o Botafogo, após pendências trabalhistas no clube carioca. Todos esses nomes, segundo a diretoria, se enquadram no perfil buscado: jogadores experientes e com histórico vencedor, como Marlon Freitas.