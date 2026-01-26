CBF confirma potes para sorteio da segunda fase da Copa do Brasil

CBF confirma potes para sorteio da segunda fase da Copa do BrasilEvento que define os confrontos e mandos acontece nesta quarta-feira (28), às 15h (de Brasília)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira (26) os potes do sorteio da segunda fase da Copa do Brasil. O evento que define os mandos da primeira fase e os confrontos da segunda fase acontece nesta quarta-feira (28), às 15h (de Brasília).
A entidade organizou os potes do sorteio com base no Ranking Nacional de Clubes. As equipes classificadas na primeira fase completarão o pote G e formarão o pote H. As equipes da Série B do Campeonato Brasileiro iniciam a participação na competição a partir da segunda fase, conforme o novo regulamento da competição.
A segunda fase reunirá 88 clubes. Desse total, 74 equipes entram pelo critério de posição no ranking nacional. Outras 14 vagas pertencem aos clubes que avançarem da primeira fase. Os confrontos seguirão cruzamentos definidos entre os potes. A ordem estabelece os duelos entre os potes A e H; B e G; C e F; e D e E. A CBF definirá os mandos conforme a sequência dos sorteios.
Vale lembrar que a CBF estabeleceu três critérios para a participação das equipes no torneio. São eles:
- Os clubes da Série A entram diretamente na quinta fase;
- Participam os campeões das copas regionais e os vencedores das Séries C e D;
- Clubes classificados por meio dos campeonatos estaduais.
A seguir, veja os confrontos da primeira e da segunda fase, além das datas das fases seguintes até a decisão da Copa do Brasil.
1ª fase – Entre os dias 18 e 19/2; duelos em jogo único
Ji-Paraná-RO x Pantanal
Independente-AP x Ivinhema-MS
Madureira x Baré-RR
Gama-DF x Monte Roraima
Galvez-AC x Guaporé-RO
Velo Clube-SP x Vasco-AC
Primavera-SP x Araguaína-RO
Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES
Betim-MG x Piauí
Tirol-CE x América de Propriá-SE
Santa Catarina x IAPE-MA
Porto-BA x Serra Branca-PB
Maguary-PE x Laguna-RN
Bragantino-PA x Primavera-MT
2ª fase – Entre os dias 25 e 26/2, e 4 e 5/3; duelos em jogo único
Pote A
- Fortaleza;
- Juventude;
- Atlético-GO;
- América-MG;
- Ceará;
- Cuiabá;
- Goiás;
- Sport;
- CRB;
- Vila Nova;
- Operário-PR
Pote B
- Avaí;
- Novorizontino;
- CSA;
- Amazonas;
- Tombense;
- Volta Redonda;
- Guarani;
- ABC;
- Londrina;
- Retrô-PE;
- Ypiranga-RS
Pote C
- Athletic Club;
- Botafogo-PB;
- Maringá;
- São Bernardo-SP;
- Caxias-RS;
- Figueirense;
- América-RN;
- Manaus;
- Altos-PI;
- Nova Iguaçu;
- Águia de Marabá-PA
Pote D
- Anápolis;
- Sousa-PB;
- Tocantinópolis;
- ASA-AL;
- Porto Velho;
- Ceilândia-DF;
- Portuguesa-RJ;
- Trem-AP;
- Juazeirense;
- Itabaiana-SE;
- Maranhão
Pote E
- Santa Cruz;
- Tuna Luso-PA;
- Maracanã-CE;
- Cianorte;
- Operário-MS;
- Jacuipense-BA;
- Capital-DF;
- Fluminense-PI;
- São Luiz-RS;
- Operário-MT;
- Manauara
Pote F
- Azuriz-PR;
- Rio Branco;
- Boavista-RJ;
- GAS-RR;
- Guarany de Bagé;
- Mixto-MT;
- Portuguesa-SP;
- Atlético-BA;
- Lagarto-SE;
- Capital-TO;
- Independência-AC
Pote G
- Joinville;
- Uberlândia;
- Imperatriz;
- Penedense-AL;
- Porto Vitória-ES;
- Castanhal-PA;
- Nacional-AM;
- Oratório;
- Ji-Paraná-RO ou Pantanal;
- Independente-AP ou Ivinhema;
- Madureira ou Baré-RR
Pote H
- Gama-DF ou Monte Roraima;
- Galvez-AC ou Guaporé-RO;
- Velo Clube-SP ou Vasco-AC;
- Primavera-SP ou Araguaína-RO;
- Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES;
- Betim-MG ou Piauí;
- Tirol-CE ou América de Propriá-SE;
- Santa Catarina ou IAPE-MA;
- Porto-BA ou Serra Branca-PB;
- Maguary-PE ou Laguna-RN;
- Bragantino-PA ou Primavera-MT
3ª fase – Entre os dias 11 e 12/3; duelos em jogo único
Nesta fase, os 44 sobreviventes da segunda fase se juntam aos campeões da Série C (Ponte Preta) e Série D (Barra-SC), além do campeão da Copa Verde (Paysandu) e o vice-campeão da Copa do Nordeste (Confiança).
4ª fase – Entre os dias 18 e 19/3; duelos em jogo único
Jogam esta fase os 24 classificados na terceira fase.
5ª fase – Entre os dias 22 e 23/4 (ida) e 13 e 14/5 (volta)
Nesta fase, entram os 20 times da Série A. Eles se juntam aos 12 classificados da fase anterior, em duelos de ida e volta até a semifinal. Os confrontos serão definidos por sorteio, com divisão de potes baseada no ranking da CBF. Os 16 melhores ranqueados ficam em um pote e os 16 piores em outro.
Oitavas de final – Entre os dias 1 e 2/8 (ida) e 5 e 6/8 (volta)
Os 16 sobreviventes se enfrentam, sem restrição no sorteio. Os confrontos e mandos de campo serão definidos em sorteio.
Quartas de final – Entre os dias 26 e 27/8 (ida) e 2 e 3/9 (volta)
Os oito sobreviventes se enfrentam, sem restrição no sorteio. Os confrontos e mandos de campo serão definidos em sorteio. Nesta etapa também será definido o chaveamento até a decisão da competição.
Semifinal – Dias 1/11 (ida) e 8/11 (volta)
Os mandos de campo serão definidos em sorteio.
Final – 6 de dezembro, em jogo único
Pela primeira vez a decisão do torneio será em jogo único. A CBF ainda não definiu o estádio que receberá o jogo, mas o regulamento da competição prevê que o anúncio seja feito com, pelo menos, 30 dias de antecedência.
