CBF confirma potes para sorteio da segunda fase da Copa do Brasil

Evento que define os confrontos e mandos acontece nesta quarta-feira (28), às 15h (de Brasília)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira (26) os potes do sorteio da segunda fase da Copa do Brasil. O evento que define os mandos da primeira fase e os confrontos da segunda fase acontece nesta quarta-feira (28), às 15h (de Brasília). A entidade organizou os potes do sorteio com base no Ranking Nacional de Clubes. As equipes classificadas na primeira fase completarão o pote G e formarão o pote H. As equipes da Série B do Campeonato Brasileiro iniciam a participação na competição a partir da segunda fase, conforme o novo regulamento da competição.

A segunda fase reunirá 88 clubes. Desse total, 74 equipes entram pelo critério de posição no ranking nacional. Outras 14 vagas pertencem aos clubes que avançarem da primeira fase. Os confrontos seguirão cruzamentos definidos entre os potes. A ordem estabelece os duelos entre os potes A e H; B e G; C e F; e D e E. A CBF definirá os mandos conforme a sequência dos sorteios.

Vale lembrar que a CBF estabeleceu três critérios para a participação das equipes no torneio. São eles: Os clubes da Série A entram diretamente na quinta fase; Participam os campeões das copas regionais e os vencedores das Séries C e D; Clubes classificados por meio dos campeonatos estaduais. A seguir, veja os confrontos da primeira e da segunda fase, além das datas das fases seguintes até a decisão da Copa do Brasil. 1ª fase – Entre os dias 18 e 19/2; duelos em jogo único Ji-Paraná-RO x Pantanal

Independente-AP x Ivinhema-MS

Madureira x Baré-RR

Gama-DF x Monte Roraima

Galvez-AC x Guaporé-RO

Velo Clube-SP x Vasco-AC

Primavera-SP x Araguaína-RO

Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES

Betim-MG x Piauí

Tirol-CE x América de Propriá-SE

Santa Catarina x IAPE-MA

Porto-BA x Serra Branca-PB

Maguary-PE x Laguna-RN

Bragantino-PA x Primavera-MT

2ª fase – Entre os dias 25 e 26/2, e 4 e 5/3; duelos em jogo único Pote A Fortaleza;

Juventude;

Atlético-GO;

América-MG;

Ceará;

Cuiabá;

Goiás;

Sport;

CRB;

Vila Nova;

Operário-PR Pote B Avaí;

Novorizontino;

CSA;

Amazonas;

Tombense;

Volta Redonda;

Guarani;

ABC;

Londrina;

Retrô-PE;

Ypiranga-RS Pote C

Athletic Club;

Botafogo-PB;

Maringá;

São Bernardo-SP;

Caxias-RS;

Figueirense;

América-RN;

Manaus;

Altos-PI;

Nova Iguaçu;

Águia de Marabá-PA Pote D Anápolis;

Sousa-PB;

Tocantinópolis;

ASA-AL;

Porto Velho;

Ceilândia-DF;

Portuguesa-RJ;

Trem-AP;

Juazeirense;

Itabaiana-SE;

Maranhão Pote E Santa Cruz;

Tuna Luso-PA;

Maracanã-CE;

Cianorte;

Operário-MS;

Jacuipense-BA;

Capital-DF;

Fluminense-PI;

São Luiz-RS;

Operário-MT;

Manauara Pote F

Azuriz-PR;

Rio Branco;

Boavista-RJ;

GAS-RR;

Guarany de Bagé;

Mixto-MT;

Portuguesa-SP;

Atlético-BA;

Lagarto-SE;

Capital-TO;

Independência-AC Pote G Joinville;

Uberlândia;

Imperatriz;

Penedense-AL;

Porto Vitória-ES;

Castanhal-PA;

Nacional-AM;

Oratório;

Ji-Paraná-RO ou Pantanal;

Independente-AP ou Ivinhema;

Madureira ou Baré-RR Pote H Gama-DF ou Monte Roraima;

Galvez-AC ou Guaporé-RO;

Velo Clube-SP ou Vasco-AC;

Primavera-SP ou Araguaína-RO;

Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES;

Betim-MG ou Piauí;

Tirol-CE ou América de Propriá-SE;

Santa Catarina ou IAPE-MA;

Porto-BA ou Serra Branca-PB;

Maguary-PE ou Laguna-RN;

Bragantino-PA ou Primavera-MT 3ª fase – Entre os dias 11 e 12/3; duelos em jogo único Nesta fase, os 44 sobreviventes da segunda fase se juntam aos campeões da Série C (Ponte Preta) e Série D (Barra-SC), além do campeão da Copa Verde (Paysandu) e o vice-campeão da Copa do Nordeste (Confiança).