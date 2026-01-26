Cássio explica lesão na mão e revela prazo para recuperação completa no Cruzeiro

Goleiro rompeu tendão e ligamentos do dedo médio da mão esquerda em jogo contra o Democrata, na última semana

Cássio entrou em campo pelo Cruzeiro no último domingo (26) com o dedo médio da mão esquerda lesionado. O goleiro revelou o prazo para recuperação e como pretende atuar pelo Cabuloso mesmo com tendão e ligamentos rompidos.

“É demorado o processo de recuperação. Acho que serão de três semanas a um mês até recuperar bem, mas está tranquilo, a gente vai se adaptando e controlando a dor. Isso não é uma desculpa e nem um empecilho”, destacou o arqueiro.

O problema surgiu após uma defesa no jogo contra o Democrata. Assim, saiu no intervalo e teve dois dedos da mão esquerda imobilizados. Na sexta, passou por reavaliação e não treinou no campo. Em seguida, no sábado, participou normalmente das atividades.

Cássio chegou ao clássico com os dedos imobilizados. No aquecimento, demonstrou incômodo. Dessa maneira, o goleiro explicou como conseguiu jogar contra o Atlético.

“Eu rompi o tendão e todos os ligamentos do dedo. Eu não tenho força para dobrar, rompeu tudo. A gente fez uma programação de jogar com tala, treinar. O departamento conseguiu ajudar”.