Botafogo representa a América do Sul em álbum de figurinhas da Panini

Líder no setor de colecionáveis e publicações, a Panini lançou a edição 2026 do álbum de figurinhas Fifa 365. A publicação contempla as principais equipes e estrelas do futebol global. Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o Botafogo figura como o representante da América do Sul. O Mais Tradicional, aliás, é o único clube brasileiro desta edição.
A Panini divulgou que 524 figurinhas, com clubes europeus como Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid e Barcelona. O álbum será uma retrospectiva recente do futebol de clubes e uma prévia dos jogadores que devem estar em evidência na próxima Copa do Mundo, de junho a julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.
Há também sessões temáticas que propõem confrontos simbólicos entre jogadores e equipes, como, por exemplo, a “Batalha de Lendas”, que coloca jovens promessas contra atletas consagrados.
As rivalidades nacionais estão presentes, assim como duelos entre atacantes e goleiros, confrontos continentais e comparações entre estilos de jogo. A coleção também traz, aliás, a seção “Elite”. São 12 jogadores considerados destaques, com figurinhas em diferentes variações de cor.
“O álbum chega como um aquecimento para o Mundial, reunindo jogadores que se destacaram na última temporada e nomes que podem ganhar protagonismo com suas seleções”, afirmou Raul Vallecillo, CEO da Panini Brasil.
