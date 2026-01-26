Botafogo representa a América do Sul em álbum de figurinhas da Panini

Líder no setor de colecionáveis e publicações, a Panini lançou a edição 2026 do álbum de figurinhas Fifa 365. A publicação contempla as principais equipes e estrelas do futebol global. Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o Botafogo figura como o representante da América do Sul. O Mais Tradicional, aliás, é o único clube brasileiro desta edição.

A Panini divulgou que 524 figurinhas, com clubes europeus como Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid e Barcelona. O álbum será uma retrospectiva recente do futebol de clubes e uma prévia dos jogadores que devem estar em evidência na próxima Copa do Mundo, de junho a julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.