Botafogo promove seis jogadores do sub-20

Botafogo promove seis jogadores do sub-20Garotos já trabalham no Espaço Lonier e estão, portanto, à disposição do técnico Martín Anselmi
Sem a possibilidade de registrar reforços por conta do transfer ban da Fifa e inativo no mercado de transferências, o Botafogo recorreu, então, à categoria de base para deixar o elenco mais profundo, como, aliás, pediu o técnico Martín Anselmi. O clube, assim, promoveu seis jogadores do sub-20 ao profissional. Todos já treinam, enfim, no Espaço Lonier. Na Copa São Paulo, os garotos ajudaram o Glorioso a chegar às quartas de final. Já no Estadual somaram três pontos em seis disputados.
Kadu (lateral-direito), Abdias (lateral-esquerdo), Marquinhos (zagueiro e volante), Novaes (volante), Toledo (atacante) e Izaque (centroavante) formam o sexteto de “reforços” para a sequência do Campeonato Carioca e o início do Brasileirão. Eles pintaram nesta segunda-feira (26), no CT do clube. Antes, ganharam alguns dias de folga por conta da participação na Copinha e nas duas primeiras rodadas do Estadual.
Do sexteto, com Anselmi, Novaes já figurou no banco de reservas na vitória do Botafogo sobre o Bangu por 2 a 0, no último sábado (24), pela rodada 4 do Carioca, no Estádio Nilton Santos.
Outra cria do Botafogo, Kadir volta do Panamá
Quem também apareceu no Lonier foi o centroavante Kadir. Ele a serviço do Panamá nos últimos dias. A fera marcou o gol da seleção daquele país no empate com a Bolívia por 1 a 1, em amistoso. À disposição de Anselmi, ele está no profissional desde o ano passado, quando a comissão técnica de David Ancelotti o promoveu.
O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (29), contra o Cruzeiro, no Estádio Nilton Santos, às 21h30, horário de Brasília, O prélio é válido pela rodada 1 desta edição do Campeonato Brasileiro.
