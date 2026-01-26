Botafogo promove seis jogadores do sub-20

Sem a possibilidade de registrar reforços por conta do transfer ban da Fifa e inativo no mercado de transferências, o Botafogo recorreu, então, à categoria de base para deixar o elenco mais profundo, como, aliás, pediu o técnico Martín Anselmi. O clube, assim, promoveu seis jogadores do sub-20 ao profissional. Todos já treinam, enfim, no Espaço Lonier. Na Copa São Paulo, os garotos ajudaram o Glorioso a chegar às quartas de final. Já no Estadual somaram três pontos em seis disputados.

Kadu (lateral-direito), Abdias (lateral-esquerdo), Marquinhos (zagueiro e volante), Novaes (volante), Toledo (atacante) e Izaque (centroavante) formam o sexteto de “reforços” para a sequência do Campeonato Carioca e o início do Brasileirão. Eles pintaram nesta segunda-feira (26), no CT do clube. Antes, ganharam alguns dias de folga por conta da participação na Copinha e nas duas primeiras rodadas do Estadual.