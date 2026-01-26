Bahia negocia o empréstimo do atacante Júnior Santos, do Atlético

Atacante disputou apenas 28 partidas em sua primeira temporada no Galo, com dois gols marcados e duas assistências distribuídas

O Bahia negocia com o Atlético o empréstimo do atacante Júnior Santos. O Galo topa fazer a transferência, desde que o Tricolor arque integralmente com os salários do jogador. Contudo, o clube baiano tenta reduzir o custo.

Inicialmente, o acordo prevê o pagamento de R$ 1,5 milhão por mês, montante recebido pelo atacante em contrato firmado com o Atlético. Por sua vez, o Bahia tenta diminuir este valou ou dividi-lo com os mineiros.

Além do Bahia, outros dois clubes sondaram a situação do jogador. Um deles é o Corinthians, que também tenta um acordo por empréstimo. Assim, o Galo tenta colocar no contrato opção ou obrigação de compra.

No início de 2025, o Atlético abriu os cofres e pagou R$ 48 milhões ao Botafogo para contratar o atacante, que tem contrato até dezembro de 2028. Júnior Santos foi um dos pilares da equipe carioca nas conquistas da Libertadores e Brasileirão de 2024.

No Galo, sofreu com inúmeras lesões e entrou em campo em somente 28 jogos, com dois gols e duas assistências. Seu último jogo foi em setembro.