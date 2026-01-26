Arana vê disputa sadia com Renê, mira títulos no Fluminense e sonha com Seleção

Arana vê disputa sadia com Renê, mira títulos no Fluminense e sonha com SeleçãoLateral foi titular na vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, neste último domingo (25), no Maracanã
Um dos reforços do Fluminense para 2026, Guilherme Arana foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (26), no CT Carlos Castilho. Titular na vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, neste último domingo (25), o lateral-esquerdo vê a disputa aberta com Renê, dono da posição no ano passado. Assim, ele almeja se destacar e sonha em retornar para a Seleção Brasileira.
“Disputa sadia. Respeito o Renê. Grande jogador, passou por diversas equipes. Sei, portanto, o que o torcedor espera de mim. Vou retribuir da melhor forma nos jogos e treinos. Mostrar para o treinador que pode contar comigo independentemente da posição que eu jogar (…) Quero buscar minha vaga na Seleção. Se eu desempenhar um bom futebol no Fluminense as coisas vão acontecer”, disse.
Mesmo com Renê e Fuentes como opções para a posição no elenco, o Fluminense buscou reforçar a posição. Afinal, o Tricolor procurava um lateral com experiência, regularidade e capacidade de contribuir ofensivamente. Dessa forma, desembolsou cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) para contratar o jogador. Portanto, Arana, que já soma três jogos pelo novo clube, mira títulos.
“Gosto de disputar e brigar por títulos. Pelo grupo que temos, com experiência e características boas, acredito que vamos dar trabalho esse ano. Vi o projeto e o elenco que o Fluminense tinha, é uma camisa pesada e sempre foi muito difícil jogar contra. Nos últimos anos mostrou a sua grandeza. Pela sua camisa e grandeza, essa evolução a gente já esperava”, afirmou Arana.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.