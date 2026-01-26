Alisson vai ao CT do Corinthians, mas impasse com o São Paulo segue

Acordo entre os clubes prevê o pagamento à vista de R$ 1 milhão pelo empréstimo do meio-campista / Crédito: Jogada 10

Em meio ao impasse que Corinthians e São Paulo vivem pela contratação de Alisson, o meio-campista marcou presença no treino do Corinthians nesta segunda-feira (26). A informação é do “ge”, que afirmou que o jogador não participou das atividades e nem mesmo fez exames médicos. A transferência do jogador travou por uma divergência entre os rivais paulistas. O Tricolor condiciona a liberação do atleta ao pagamento de R$ 1 milhão à vista, valor definido na negociação entre os clubes. O Timão, no entanto, ainda não possui o valor para fazer o depósito. Assim, o acordo ficou suspenso.

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, resiste a assumir o valor pedido pelo São Paulo. Além do valor pago no início do empréstimo, com duração de um ano, o Alvinegro teria que desembolsar mais R$ 500 mil no meio do ano, totalizando R$ 1,5 milhão. O contrato também prevê bônus atrelados ao desempenho do meio-campista, podendo resultar em mais R$ 1,5 milhão.

Apesar da resistência ao pagamento do empréstimo, Stabile aceita outras cláusulas do acordo. O dirigente concorda, por exemplo, em arcar com o salário integral de Alisson durante o período. Além disso, o contrato prevê opção de compra ao final do ano, formato que agrada à diretoria corintiana. Vale lembrar que o Corinthians enfrenta dificuldades financeiras neste momento. Prova disso é que o clube prioriza a chegada de novos jogadores a custo zero ou por empréstimo. Todos os reforços do Timão até o momento foram contratados em um destes modelos. São os casos de Gabriel Paulista (custo zero após rescindir com o Besiktas, da Turquia), Pedro Milans (sem contrato) e Matheus Pereira (empréstimo do Fortaleza). Corinthians e São Paulo se manifestam sobre negociação No último domingo (25), após a vitória do Corinthians sobre o Velo Clube, pelo Paulistão, o diretor-executivo da equipe, Marcelo Paz, comentou a negociação. O dirigente afirmou que existem “pendências burocráticas” para que o negócio seja concretizado.