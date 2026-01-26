Alexandre Pato surge como possível comprador de clube da 4ª divisão inglesa

Aposentado desde 2023, ex-jogador é ligado à compra do Colchester United, da League Two

O ex-atacante brasileiro Alexandre Pato virou assunto na Inglaterra nos últimos dias. O motivo é a possibilidade de ele entrar na disputa pela compra do Colchester United, equipe que atualmente joga a League Two, a quarta divisão do futebol inglês. De acordo com a imprensa local, Pato esteve recentemente nas instalações do clube, visita que aumentou as especulações sobre um possível negócio.

Além disso, o atual presidente do Colchester, Robbie Cowling, já confirmou publicamente que o clube está à venda e busca um novo proprietário capaz de garantir estabilidade financeira e um projeto sólido para o futuro.

Aposentado desde 2023, aos 36 anos, Alexandre Pato construiu uma carreira internacional e acumulou um patrimônio estimado em cerca de 120 milhões de euros, com passagens por ligas da Itália, Espanha, China, Brasil e Estados Unidos.

Cowling afirmou que pretende ser criterioso na escolha de quem assumirá o comando do clube. Em entrevista ao jornal ‘Daily Gazette’, ele destacou que deseja tomar a melhor decisão possível antes de deixar o cargo, pensando no bem da instituição.

Até agora, no entanto, não há informações oficiais sobre negociações em andamento ou detalhes sobre como seria um eventual investimento do ex-jogador brasileiro.