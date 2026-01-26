Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alexandre Pato surge como possível comprador de clube da 4ª divisão inglesa

Aposentado desde 2023, ex-jogador é ligado à compra do Colchester United, da League Two
O ex-atacante brasileiro Alexandre Pato virou assunto na Inglaterra nos últimos dias. O motivo é a possibilidade de ele entrar na disputa pela compra do Colchester United, equipe que atualmente joga a League Two, a quarta divisão do futebol inglês. De acordo com a imprensa local, Pato esteve recentemente nas instalações do clube, visita que aumentou as especulações sobre um possível negócio.

Além disso, o atual presidente do Colchester, Robbie Cowling, já confirmou publicamente que o clube está à venda e busca um novo proprietário capaz de garantir estabilidade financeira e um projeto sólido para o futuro.

Aposentado desde 2023, aos 36 anos, Alexandre Pato construiu uma carreira internacional e acumulou um patrimônio estimado em cerca de 120 milhões de euros, com passagens por ligas da Itália, Espanha, China, Brasil e Estados Unidos.

Cowling afirmou que pretende ser criterioso na escolha de quem assumirá o comando do clube. Em entrevista ao jornal ‘Daily Gazette’, ele destacou que deseja tomar a melhor decisão possível antes de deixar o cargo, pensando no bem da instituição.

Até agora, no entanto, não há informações oficiais sobre negociações em andamento ou detalhes sobre como seria um eventual investimento do ex-jogador brasileiro.

Pato ganhou projeção no futebol europeu com a camisa do Milan, clube pelo qual atuou durante seis temporadas após se destacar no Internacional. Na Inglaterra, teve uma passagem curta pelo Chelsea, por empréstimo, na temporada 2015/16.

Atualmente, o Colchester United ocupa a oitava posição da League Two e disputa a competição pela décima temporada consecutiva.

