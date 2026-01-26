Alex Sandro, do Flamengo, demonstra confiança em companheiro

Alex Sandro, do Flamengo, demonstra confiança em companheiroLateral-esquerdo, capitão do Fla na derrota para o Fluminense, fala sobre Daniel Salles, jovem de 19 anos
O lateral-esquerdo Alex Sandro, titular do Flamengo na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no último domingo (25/1), demonstrou confiança em um companheiro de equipe. Em declaração a repórteres na zona mista do Maracanã, após o revés, o jogador falou sobre Daniel Salles, lateral-direito que atuou como lateral-esquerdo em jogos recentes do clube.
Alex Sandro, que foi o capitão do Fla, então, falou sobre a capacidade do jovem lateral, de apenas 19 anos. O atleta foi titular nos quatro primeiros jogos do Flamengo no ano, contribuindo com uma assistência (na derrota por 2 a 1 para o Bangu, dia 15 de janeiro).
“Daniel Salles é um jogador que sempre vem treinando com a gente. É um jogador que já viajou e até jogou no time. Ele tem total confiança do grupo e do técnico Filipe Luís, que já o conhece muito bem. É um jogador que está crescendo e melhorando cada vez mais. Já tem um presente brilhante e vai continuar assim no futuro”, disse Alex Sandro.
Jogador fez quatro partidas pelo Flamengo
Daniel Salles atuou os 90 minutos na estreia do Fla na temporada, em empate em 1 a 1 com a Portuguesa, no dia 11. Além deste jogo, o Rubro-Negro atuou com uma equipe sub-20 nas rodadas seguintes: derrotas para o Bangu e Volta Redonda (esta, por 3 a 0). Assim, quando o time principal estreou em 2026, contra o Vasco, no Maracanã, Daniel demonstrou ter a confiança de Filipe Luís. Afinal, o comandante o colocou como titular na lateral-esquerda. Ele atuou por 45 minutos, dando lugar ao veterano Alex Sandro. Contra o Fluminense, porém, não foi a campo.