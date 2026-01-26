Alex Sandro, do Flamengo, demonstra confiança em companheiro

Lateral-esquerdo, capitão do Fla na derrota para o Fluminense, fala sobre Daniel Salles, jovem de 19 anos / Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo Alex Sandro, titular do Flamengo na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no último domingo (25/1), demonstrou confiança em um companheiro de equipe. Em declaração a repórteres na zona mista do Maracanã, após o revés, o jogador falou sobre Daniel Salles, lateral-direito que atuou como lateral-esquerdo em jogos recentes do clube. Alex Sandro, que foi o capitão do Fla, então, falou sobre a capacidade do jovem lateral, de apenas 19 anos. O atleta foi titular nos quatro primeiros jogos do Flamengo no ano, contribuindo com uma assistência (na derrota por 2 a 1 para o Bangu, dia 15 de janeiro).

