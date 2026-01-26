Al-Nassr vence o Al Taawoun e encosta na briga pela liderança do Saudita

Al-Nassr vence o Al Taawoun e encosta na briga pela liderança do SauditaEquipe de Jorge Jesus aproveita empate do Al-Hilal, chega à terceira vitória seguida e segue na cola do líder
O Al-Nassr venceu mais uma no Campeonato Saudita e aproveitou o tropeço do Al-Hilal, que ficou no empate por 1 a 1 fora de casa contra o Al Riyadh, para encostar na briga pela liderança. Pela 18ª rodada, a equipe bateu o Al Taawoun por 1 a 0, nesta segunda-feira (26), em partida que teve Cristiano Ronaldo como titular e marcou o retorno de Sadio Mané após a conquista da Copa Africana de Nações com o Senegal. Al Dossari marcou contra e acabou dando a vitória aos donos da casa.
Com o resultado, o time comandado pelo técnico Jorge Jesus chegou à terceira vitória consecutiva no Campeonato Saudita, subiu para a terceira colocação e alcançou os 40 pontos, ficando a cinco do líder Al-Hilal. Apesar do triunfo, Cristiano Ronaldo não balançou a rede e João Félix segue sem marcar pelo sexto jogo seguido.
Al-Nassr x Al Taawoun
Cristiano começou o jogo em ritmo acelerado. Logo aos dois minutos, tentou um chute acrobático que explodiu no travessão. Pouco depois, cobrou falta com precisão e viu Simakan marcar, mas o VAR anulou o gol por impedimento do defensor. O craque português ainda chegou a balançar as redes em outra jogada, novamente invalidada por posição irregular.
Mesmo criando várias chances, o Al-Nassr parou repetidamente no goleiro Maílson, que teve grande atuação e impediu que Cristiano chegasse ao 17º gol no campeonato. O único gol da partida saiu já nos acréscimos do primeiro tempo, quando Al Dossari marcou contra e acabou dando a vitória aos donos da casa.
Na etapa final, o Al-Nassr seguiu pressionando. Mané quase marcou um belo gol por cobertura aos 14 minutos, mas a bola acertou a trave. João Félix também buscou o gol para encerrar o jejum, porém voltou a parar em Maílson, responsável por manter o placar apertado.