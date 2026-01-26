Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Acabando com o espetáculo”: Neymar reage a cartão em clássico e mira regra da CBF

Comentário do camisa 10 do Santos após goleada do Náutico coloca arbitragem e nova diretriz no centro da discussão
Um comentário curto de Neymar bastou para transformar um lance isolado em assunto nacional nesta semana. Isso porque o camisa 10 do Santos reagiu ao cartão amarelo recebido por Dodô, do Náutico, durante o Clássico das Emoções, no domingo (25), e reacendeu a discussão sobre uma regra recente adotada pela CBF.

A jogada aconteceu no primeiro tempo do clássico na Arena de Pernambuco, quando Dodô, ao dominar a bola, subiu com os dois pés sobre ela — semelhante ao polêmico lance de Soteldo, em 2023. O árbitro Rodrigo Pereira de Lima paralisou a partida logo após o lance, marcou falta e puniu o atleta com cartão amarelo.

O lance viralizou e novamente dividiu opiniões no meio esportivo. Em meio à repercussão, Neymar se limitou a dizer que “estão acabando com o espetáculo”, em clara objeção ao comportamento do árbitro. O posicionamento ampliou ainda mais o debate acerca do tema.

Comentário de Neymar

Recomendação da CBF

A decisão da arbitragem seguiu orientação oficial da Confederação Brasileira de Futebol, enviada aos clubes em abril do ano passado. No documento, a entidade determina punição para esse tipo de gesto, com advertência e tiro livre indireto — que deve ser aplicada em todas as competições sob sua organização.

A CBF defende que subir com os dois pés sobre a bola configura atitude antidesportiva. Segundo o texto, o movimento desrespeita o jogo e pode gerar reações agressivas, elevando a tensão em campo. O tema ganhou força nacionalmente a partir do lance de Soteldo, no duelo entre Santos e Vasco, no Brasileirão de 2023.

Clássico das Emoções

O contexto ajudou a ampliar a repercussão, sobretudo local. Náutico e Santa Cruz se enfrentavam pela primeira vez no Campeonato Pernambucano 2026, em um clássico marcado por rivalidade histórica e clima tenso desde o início.

Dodô, protagonista da polêmica, inaugurou o placar da goleada por 4 a 0 do Naútico, que foi dominante do início ao fim do clássico. O Timbu sacramentou o domínio sobretudo após a expulsão de Matheus Vinícius, do Santa Cruz, com tentos de Vinícius (duas vezes) e Júnior Todinho.

O Santa Cruz, por sua vez, concentrou as reclamações na atuação da arbitragem. A equipe criticou a expulsão de Matheus Vinícius e questionou a validação de um gol rival enquanto Alex Ruan estava caído no gramado.

Com o resultado e em 1º lugar com 15 pontos, o Náutico confirmou a classificação antecipada para as semifinais do Estadual de 2026.

