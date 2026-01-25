Zagueiro argentino sofre lesão grave e pode ficar fora da Copa do Mundo

Zagueiro do Villarreal deixou o gramado ainda no primeiro tempo contra o Real Madrid e será submetido a uma cirurgia

O zagueiro Juan Foyth sofreu uma lesão grave na derrota do Villarreal para o Real Madrid, neste sábado (24), e pode desfalcar a seleção argentina na Copa do Mundo. O defensor rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda ainda no primeiro tempo da partida. Devido à lesão, Foyth deixou o gramado sem conseguir apoiar o pé, auxiliado pela equipe médica.

Por meio de nota, o Villarreal confirmou que o jogador passará por cirurgia, mas não divulgou a data do procedimento e nem o tempo estimado de recuperação. Porém, em casos semelhantes a este, alguns atletas levam de 10 meses a um ano para a recuperação plena.