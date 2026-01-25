Yuri Alberto marca no fim, e Corinthians bate Velo Clube fora de casa pelo Paulistão

Yuri Alberto marca no fim, e Corinthians bate Velo Clube fora de casa pelo PaulistãoAtacante decide nos acréscimos, Timão faz 1 a 0 em Rio Claro e garante segundo triunfo no Estadual
O Corinthians venceu o Velo Clube com um gol de Yuri Alberto nos acréscimos, na noite deste domingo (25), no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Após pressionar durante toda a partida, o Timão garantiu o triunfo no último lance e evitou um empate sem gols fora de casa. Com o resultado, o Timão chega a oito pontos e ocupa a quarta colocação. Enquanto isso, o Velo Clube permanece em 13º, com quatro somados.
Os comandados de Dorival Júnior voltam a campo na próxima quarta-feira (28), quando estreiam no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, às 20h, na Vila Belmiro. O Velo Clube, por sua vez, enfrenta o Noroeste fora de casa, no domingo (1º), às 16h, pela sexta rodada do Paulistão.
Domínio corintiano no primeiro tempo
Desde os minutos iniciais, o Corinthians assumiu o controle da partida. Com maior posse de bola, a equipe passou a maior parte do tempo no campo ofensivo. No entanto, apesar da superioridade territorial, o Timão encontrou dificuldades para infiltrar na defesa bem postada do Velo Clube. Diante desse cenário, a alternativa foi arriscar de fora da área. Ao longo da primeira etapa, o Corinthians finalizou quatro vezes de média e longa distância, obrigando o goleiro Marcelo Carné a trabalhar bem. Por outro lado, o Velo Clube apostou principalmente nas bolas aéreas. Ainda assim, mesmo com menos posse, a equipe do interior conseguiu levar perigo em cobranças de falta e escanteio. Com isso, o duelo seguiu equilibrado no placar, apesar do domínio visitante.
Insistência é premiada no último lance
Na volta do intervalo, o panorama da partida pouco mudou. O Corinthians seguiu pressionando, aumentou o ritmo e passou a explorar mais as jogadas pelos lados do campo. Além disso, Dorival Júnior buscou renovar o setor ofensivo para aumentar o poder de finalização. Nesse contexto, Yuri Alberto entrou aos 25 minutos do segundo tempo. A partir daí, o Timão passou a ter mais presença dentro da área e rondou o gol adversário com maior frequência. Ainda assim, o gol insistia em não sair. A persistência, porém, foi recompensada no último lance da partida. Já aos 45 minutos do segundo tempo, Vitinho recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro. Yuri Alberto se antecipou à marcação e finalizou com precisão para vencer Marcelo Carné, garantindo a vitória corintiana nos acréscimos.
VELO CLUBE 0x1 CORINTHIANS
FICHA TÉCNICA
Campeonato Paulista – 5ª Rodada
Data: 25/1/2026 (domingo)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Benito Agnelo Castellano, Rio Claro (SP)
Gol: Yuri Alberto, 45’/2ºT (0-1)
VELO CLUBE: Marcelo Carné; Ynaiã, Islan, Betão, Marcelo, Zé Mario, Luiz Otávio (Karl 26/2ºT), Mateus Norton, Daniel Amorim (Jhonathan ,12/2ºT), Sillas (Adriano, 26/2ºT), Rodrigo Alves. Técnico: Pintado.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Hugo, Gabriel Paulista, Ramalho, Pedro Milans (Matheuzinho, 25/2ºT); André, Charles (Raniele, 25/2ºT), Matheus Pereira (Yuri Alberto, 25/2ºT), Rodrigo Garro; Gui Negão, Vitinho. Técnico: Dorival Júnior
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza
Assistentes: Daniel Luis Marques e Welber Venancio da Silva
VAR: Marcio Henrique de Gois
Cartões Amarelos: Luiz Otávio, Rodrigo Alves, Ynaiã, Islan (VEL) Gui Negão, Breno Bidon (COR)
