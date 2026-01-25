Yuri Alberto celebra gol decisivo e exalta confiança após vitória do Corinthians

Atacante ressalta a importância do triunfo por 1 a 0 fora de casa, bem como o apoio da torcida e mostra confiança para a estreia no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O atacante Yuri Alberto celebrou a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Velo Clube, fora de casa, e destacou o impacto emocional do gol nos acréscimos. O camisa 9 afirmou que o resultado foi fundamental para fortalecer a confiança do elenco e iniciar uma sequência positiva na temporada. Após o apito final, o jogador ressaltou que o grupo já encarava o confronto como decisivo desde o último compromisso. Segundo ele, vencer longe de casa era uma necessidade para o momento vivido pelo clube.

“Desde o final do jogo contra o Santos, a gente sabia que essa vitória seria muito importante. Ganhar fora de casa traz confiança. Além disso, foi especial poder marcar novamente e desencantar. Sou muito grato a Deus por proporcionar essa vitória”, afirmou

Confiança em alta para a sequência da temporada Além disso, Yuri Alberto destacou que cada triunfo tem peso significativo no processo de crescimento da equipe. Para o jogador, o gol marcado nos minutos finais representa mais do que três pontos na tabela: simboliza evolução coletiva e fortalecimento individual. “Cada vitória é importante para nós. Esse gol também é importante para me dar confiança. Esse resultado chega em um momento certo e nos dá força para o jogo de quarta-feira. Vamos firmes, com muita vontade e garra, para buscar os primeiros três pontos no Brasileiro”, completou. Dessa forma, o atacante reforçou que o elenco já projeta o próximo compromisso da temporada, utilizando o triunfo como combustível para manter o desempenho competitivo.