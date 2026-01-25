Vojvoda justifica time alternativo e garante: “Santos está pronto para os desafios”

Treinador argentino optou por mudanças em relação ao time que empatou com Corinthians em razão do desgaste físico de alguns jogadores / Crédito: Jogada 10

O técnico Juan Pablo Vojvoda justificou a opção por escalar uma formação alternativa no empate entre Santos e Red Bull Bragantino, válido pelo Campeonato Paulista. Segundo ele, a decisão de promover alterações em relação ao time que enfrentou o Corinthians no clássico anterior esteve diretamente ligada ao cansaço físico de parte do elenco. Para evitar riscos de lesão e preservar jogadores que vinham de sequência intensa de partidas, o técnico preferiu adotar uma escalação mista, equilibrando titulares e reservas. “Temos que rodar jogadores. A última partida foi há 72 horas, com muito desgaste físico, por isso alguns jogadores ficaram no departamento médico, não por algo muito grande, mas por desconfortos da partida contra o Corinthians. Também temos 72 horas para jogar o próximo jogo. Vamos precisar de todos, isso não vai acontecer só no Santos, mas em todos os times”, iniciou o comandante alvinegro parta, logo em seguida, analisar a partida em Itaquera:

“Tivemos um bom primeiro tempo com a tática de pressão do time. O time foi intenso e roubou bolas no campo adversário. A partir de aí, estávamos perto da trave adversária, mas não conseguimos finalizar. Acho que só teve uma chance clara do Gabriel. Nessa partida, tínhamos que abrir o placar para conseguir mais opções de gol. No segundo tempo, imaginava uma partida parecida, mas foi um pouco diferente. Não conseguimos capitalizar nossas opções”, ressaltou.

Vojvoda diz como lida com pressão diária no Santos O comandante argentino comentou como convive com a pressão em decorrência dos resultados abaixo do esperado neste começo de temporada. “Estou trabalhando junto dos meus jogadores, com a cabeça forte sabendo que a pressão sempre vai estar. Mas em outros momentos, também tínhamos pressão de rebaixamento no Brasileirão. Estamos preparados para isso”, ressaltou. Por fim, Vojvoda respondeu se começa o Campeonato Brasileiro preocupado com a possibilidade de rebaixamento em alguma das frentes em que a equipe atua.