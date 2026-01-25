Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Velo Clube x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Velo Clube x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Corinthians não pode tropeçar, ou erra e sai da zona de classificação. Velo precisa pontuar. Zona da degola está próxima
O Corinthians vista Rio Claro para encarar o Velo Clube, neste domingo, 25/1, às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Timão vem de um empate fora de casa contra o Santos, em 1 a 1 e ainda busca subir e se consolidar na zona de classificação do Estadual. Já a equipe do interior paulista está na 13° colocação, briga contra o rebaixamento e vem de um revés dentro de casa, para o Guarani.

Para não perder nada deste Velo x Timão, a Voz do Esporte preparou uma cobertura muito especial. E ela começa às 19h (de Brasília). O comando e a narração? Tudo sob a batuta de Ricardo Froede.

Mas não é apenas Ricardo Froede que participa desta jornada esportiva especial para Velo Clube x Corinthians. A Voz também conta com Diogo Marin comentando tudo o que rola no duelo. Já as reportagens são de Junior Azevedo.

