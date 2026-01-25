Velo Clube x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

O Corinthians vista Rio Claro para encarar o Velo Clube, neste domingo, 25/1, às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Timão vem de um empate fora de casa contra o Santos, em 1 a 1 e ainda busca subir e se consolidar na zona de classificação do Estadual. Já a equipe do interior paulista está na 13° colocação, briga contra o rebaixamento e vem de um revés dentro de casa, para o Guarani.

Para não perder nada deste Velo x Timão, a Voz do Esporte preparou uma cobertura muito especial. E ela começa às 19h (de Brasília). O comando e a narração? Tudo sob a batuta de Ricardo Froede.