Titular diante do Bragantino, Gabriel Menino diz o que faltou para o Santos no empate em Itaquera

Titular diante do Bragantino, Gabriel Menino diz o que faltou para o Santos no empate em ItaqueraMeio-campista mostra insatisfação pelo resultado na casa corintiana, mas valoriza evolução no Alvinegro Praiano: "Estou feliz"
Titular no empate sem gols com o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, Gabriel Menino afirmou o Santos pecou na eficiência ofensiva, desperdiçando oportunidades que poderiam resultar nos três pontos. O Peixe, aliás, chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer na temporada, acendendo o alerta para a classificação ao mata-mata do Paulistão.
“Faltou o gol, né?! Está faltando a vitória. Acabei de chegar e quero ressaltar o nosso elenco, o quanto todo mundo está se dedicando. Não queríamos ter empatado na nossa casa hoje, mas infelizmente saímos com um resultado ruim. Temos muito a melhorar ainda, é ´só o começo. Tem um mês de trabalho e creio que vamos ocntio9nuar a fazer um bom trabalho para que voltemos a vencer. “, declarou o meio-campista na saída de campo, em entrevista à TNT Sports.
Menino reconheceu a frustração pelo placar sem gols, mas ressaltou que tem evoluído desde que chegou ao clube. Contratado no início da temporada após passagem pelo Atlético, onde disputou 45 partidas. No entanto, perdeu espaço com a chegada do técnico Jorge Sampaoli e vinha sem sequência nos últimos meses de 2025.
“Me senti bem, estava leve e solto, querendo jogo. Desde o meio do ano passado não estava jogando muito… Mas agora estou muito feliz. A confiança está voltando e espero ajudar o Santos a ganhar jogos e chegar às finais de campeonato. Quero agradecer a Deus e ao clube por essa oportunidade”, prosseguiu o atleta.
Santos vira a chave para o Brasileirão
A equipe soma apenas seis pontos e ocupa a nona posição na tabela. Apenas os oito primeiros, portanto, avançam para a fase de mata-mata. Já os dois últimos colocados sofrerão o rebaixamento para a Série A2 do Estadual.
O Santos volta a campo na quarta-feira (28), quando visita a Chapecoense na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h (de Brasílai), na Arena Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.