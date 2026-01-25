Tite lamenta derrota de virada, e admite momento ruim do Cruzeiro: “Situação de pressão”Treinador do Cruzeiro analisou a derrota da equipe no clássico diante do Atlético-MG
Após cinco rodadas, o Cruzeiro não vive a melhor situação possível no Campeonato Mineiro. Com seis pontos, a Raposa está na segunda colocação do Grupo C, atrás do North Esporte, líder da chave com oito pontos. A equipe ainda tem três jogos para fazer e buscar a classificação para o mata-mata, mas o sinal de alerta está ligado.
Na coletiva pós-jogo deste domingo, o técnico Tite analisou a atuação da equipe na derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, na Arena MRV. O comandante celeste destacou a alternância de controle da partida, lamentando a derrota para o maior rival.
“Diferentes etapas dentro do próprio jogo. Primeiro tempo, controlando e tendo oportunidades vivas, de construção ou contra-ataque. Segundo tempo, mais equilibrado. No momento que tomou o gol, caiu, equipe sentiu. Baixou o nível qualidade, passe e posse de bola. Adversário foi incisivo, marcou o segundo gol e venceu o jogo”, disse Tite.
Nas próximas rodadas do Mineiro, o Cruzeiro enfrenta Betim, fora de casa, o América-MG em casa, e encerra a primeira fase diante do URT, fora de casa. O técnico Tite destacou a importância de vencer e se classificar em um momento tenso.
“Ficamos numa situação de pressão, estamos pressionados, sim, no nosso grupo. Equipe tem que ter maturidade para poder reverter. Mas tudo faz parte deste processo. De conhecimento dos jogadores. E, inclusive, de minha parte. Também estou conhecendo”, finalizou o treinador.