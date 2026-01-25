Tite lamenta derrota de virada, e admite momento ruim do Cruzeiro: “Situação de pressão”

Treinador do Cruzeiro analisou a derrota da equipe no clássico diante do Atlético-MG / Crédito: Jogada 10

Após cinco rodadas, o Cruzeiro não vive a melhor situação possível no Campeonato Mineiro. Com seis pontos, a Raposa está na segunda colocação do Grupo C, atrás do North Esporte, líder da chave com oito pontos. A equipe ainda tem três jogos para fazer e buscar a classificação para o mata-mata, mas o sinal de alerta está ligado. Na coletiva pós-jogo deste domingo, o técnico Tite analisou a atuação da equipe na derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, na Arena MRV. O comandante celeste destacou a alternância de controle da partida, lamentando a derrota para o maior rival.

“Diferentes etapas dentro do próprio jogo. Primeiro tempo, controlando e tendo oportunidades vivas, de construção ou contra-ataque. Segundo tempo, mais equilibrado. No momento que tomou o gol, caiu, equipe sentiu. Baixou o nível qualidade, passe e posse de bola. Adversário foi incisivo, marcou o segundo gol e venceu o jogo”, disse Tite.