Textor rebate protesto de torcedores do Botafogo e provoca: “Façam uma oferta”

Empresário norte-americano afirmou que vai resolver as pendências financeiras após sofrer críticas nos últimos dias
Dono da SAF do Botafogo, John Textor ficou na bronca com o protesto realizado por torcedores nos arredores do Nilton Santos. A manifestação aconteceu antes da partida contra o Bangu, no último sábado. O empresário norte-americano se manifestou em entrevista ao canal “Arena Alvinegra” e demonstrou muita insatisfação ao ser questionado se poderia deixar o comando do futebol do Glorioso.

“Não, isso é um absurdo. Somos donos de 90% deste clube. Eu sou o proprietário majoritário da Eagle, que detém os 90%. É bem possível que a propriedade mude com os próximos investimentos, com esses investidores que estou trazendo. E isso é bom. Mas quando as coisas ficam difíceis, você não desiste. Isso é ridículo. As coisas eram impossíveis quando cheguei a este clube. Tínhamos desafios inacreditáveis. E nos mantivemos firmes internamente. Fomos constantemente criticados pelos torcedores. A relação com os torcedores foi brutal em vários momentos. E nós continuamos trabalhando e lutando. E trouxemos para este clube o melhor ano em 120 anos.

O Botafogo vive a pior crise financeira desde que se tornou SAF. O clube está impedido de registrar novos jogadores devido a um transfer ban aplicado pela Fifa. A dívida é pela compra de Almada junto ao Atlanta United. Dessa forma, o Glorioso foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar 21 milhões de dólares (cerca de R$ 114 milhões na cotação atual). John Textor mantém a confiança de que vai conseguir resolver os problemas do Botafogo. O empresário afirmou também não se importar com a opinião dos insatisfeitos e desafiou os torcedores a fazerem uma oferta para comprar a SAF do clube.

“Não me importo que os torcedores não reconheçam mais isso. Não me importo. Reputação é quem as pessoas pensam que você é. Caráter é quem você realmente é. E eu sou o dono certo para este clube porque faço o meu trabalho todos os dias. E não me preocupo com as besteiras da imprensa. Não me preocupo com os torcedores que me amam, nem com os que me odeiam. Eu trabalho todos os dias pelos torcedores. E dei a esses torcedores o melhor ano da história deste clube. E vamos trabalhar muito duro para repetir o feito. Os torcedores são muito imediatistas. O fato de eles poderem me pedir para sair do clube depois de tudo que eu já fiz por eles é, na minha opinião, um absurdo. Se eles querem levantar dinheiro e comprar de mim, que façam uma oferta. Mas até lá, vou continuar administrando este clube”.

