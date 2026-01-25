Técnico do West Ham volta a cobrar definição sobre situação de Paquetá

Técnico foi enfático ao dizer o que espera da negociação entre o clube inglês e o Flamengo / Crédito: Jogada 10

O técnico do West Ham (Inglaterra), Nuno Espírito Santo, voltou a cobrar uma definição na situação do meia Lucas Paquetá, que interessa ao Flamengo. O português foi breve ao dizer o que espera da negociação entre o Rubro-Negro e os Hammers. “Espero que a situação se resolva o mais rápido possível, para termos clareza e seguir em frente. Precisamos reequilibrar o elenco e ganhar competitividade”, disparou o treinador que tenta tirar o clube londrino da zona do rebaixamento da Premier League.

Curiosamente, essa não é a primeira vez que o técnico se manifesta publicamente pedindo uma resolução para o impasse. Há pouco mais de uma semana, Nuno Espírito Santos já tinha afirmado que gostaria de uma definição rápida. O técnico afirmou que deseja a permanência dos melhores jogadores do elenco, e citou Paquetá como um desses.

“Acho que é uma situação que precisamos resolver. Todos nós do clube temos que resolver. Queremos sempre que os nossos melhores jogadores estejam envolvidos, e o Lucas é um dos nossos melhores jogadores”, disse na ocasião. Como está a negociação entre Flamengo e West Ham por Paquetá? Na última sexta-feira (23), o West Ham recusou a proposta do Flamengo no valor de 40 milhões de euros (R$ 249 milhões), contando uma parte em bônus. Os ingleses, no entanto, desejam pelo menos 45 milhões de euros (R$ 280,3 milhões) pelo meio-campista. Além do desacordo financeiro, há também outro obstáculo que dificulta a negociação. O Flamengo quer a liberação imediata de Lucas Paquetá. No entanto, o West Ham quer liberar o jogador apenas em maio, quando termina a temporada na Inglaterra.