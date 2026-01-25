Sob vaias, Santos não sai do empate com o Bragantino

Em Itaquera, diante de mais de 30 mil, torcida vaia o Peixe neste 0 a 0, que o deixa fora da zona de classificação às oitavas do Paulista / Crédito: Jogada 10

O Santos voltou a fazer um jogo aquém do que o seu torcedor espera, neste domingo, 25/1, pela quinta rodada do Paulistão. Afinal, penou para segurar o empate sem gols com o Bragantino, em Itaquera. O torcedor compareceu em bom número(3-.609), mas viu o Peixe ser dominado boa parte do jogo, sofrer pressão. Aliás, o Braga quase marcar em alguns momentos, como num chute no travessão de Sasha e um chute de Fernando nos acréscimos. No fim, muito dependente de lampejos de Gabigol, em chutes de fora da área, teve de se contentar com um pontinho. Isso o deixa fora da zona de classificação para as quartas (G-8). Tem apenas seis pontos. Já o Bragantino se mantém como o único invicto e o único a não levar gol no Paulistão. Além disso, segue em segundo lugar, já que tem 11 pontos, contra 12 do Palmeiras.

Santos em Itaquera? Este duelo do Santos rolou na Neo Química Arena, a casa do Corinthians, graças a um acordo entre a diretoria do Peixe com a do Timão. O Santos queria estrear no Brasileirão não no dia 29, contra o Bahia, mas sim no dia 28. Assim, teria a possibilidade de um dia a mais para descansar para a final da Supercopa do Brasil (dia 1º) contra o Flamengo. No entanto, não poderia jogar na capital paulista, pois, nesta data, está previsto São Paulo x Flamengo. Como a Polícia de São Paulo proíbe que dois times grandes joguem na capital no mesmo dia, o Corinthians pediu para jogar na Vila, em Santos. O Santos, por sua vez, topou. Mas pediu para enfrentar o Bragantino na Neo Química Arena, a fim de aproveitar o fato de Itaquera ter uma capacidade três vezes maior do que a casa santista.

Primeiro tempo insosso O jogo começou sob chuva, com o Santos buscando jogadas em chuveirinho e chutes de fora da área, sendo o melhor deles de Gabigol, que passou perto. O Bragantino, por outro lado, buscou mais lances em contra-ataques. Com isso, ofereceu perigo numa ligação direta para Sasha, que chutou de primeira, mas Brazão fez boa defesa. Já na volta da parada de meio de tempo, o jogo perdeu demais em intensidade, com muitas faltas. Truncadíssimo e e com apenas um lance de perigo, : um lançamento para Zé Rafael avançar pela esquerda e cruzar para um chute de primeira de Gabigol por cima. No mais, ambos os times mais preocupados em reclamar da arbitragem da árbitra Daiane Muniz do que em tentar o gol. Bragantino pressiona o Santos. Mas nada de gol O Santos voltou com João Schmidt no lugar de Arão, porém quem mandou nos primeiros 20 minutos foi o Bragantino, que, com quase 70% da posse, além disso, trabalhou bem pelos flancos e quase marcou quando, após jogada de Vinicinho e ajeitada de Lucas Barbosa, Sasha chutou no travessão, assim, quase confirmando a lei do ex. A torcida, cada vez mais impaciente, perdia a entrada de Robinho Jr. para ver se o time conseguia algum espaço de qualidade ofensiva e não apenas tentava ligações que por sua vez não resultavam em nada para Gabigol. Nem mesmo o fato de Vojvoda encher o time com atacantes, inclusive os garotos Matheus Xavier e Robinho Jr., na reta final, portanto, deu certo. O Santos assim não teve eficácia para buscar a vitória e, pior: por pouco não levou um gol nos acréscimos: Fernando livre chutou, mas o goleiro Brazão fez uma defesa sensacional com a perna. Desse modo, se complica na luta por uma vaga às quartas.