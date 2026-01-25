Serna valoriza vitória do Fluminense e celebra gol marcado: “Clássico é especial”

Atacante colombiano marcou o primeiro gol do Fluminense no Fla-Flu / Crédito: Jogada 10

A noite de domingo foi de alegria para o Fluminense. No Maracanã, o Tricolor venceu o clássico diante do Flamengo pelo placar de 2 a 1, gols de Serna e John Kennedy, e além de garantir a liderança do Grupo B, complicou de vez a vida do rival no Campeonato Carioca. Após a partida, o atacante Kevin Serna falou sobre a vitória tricolor no Fla-Flu da noite deste domingo. O colombiano valorizou o triunfo do Flu e celebrou o gol marcado, que abriu o caminho para o resultado positivo no Maracanã.

“Sabemos que todos os jogos são importantes, mas marcar em clássico é mais do que especial. Sabemos que os torcedores se empolgam muito mais em um clássico, e eles transmitem isso para nós. Graças a Deus hoje deu tudo certo para nós e estamos muitos felizes porque é um jogo que sempre temos que vencer”, disse Serna ao microfone da “Getv”.

Serna também aproveitou para brincar com John Kennedy, o outro jogador que marcou para o Fluminense neste domingo. O colombiano brincou com a comemoração de JK, que pegou uma máscara de urso para celebrar o segundo gol tricolor. “JK é maluco. Sempre falamos. Ele tem a forma de ser. Eu tenho outra personalidade, mais tranquila. Sempre bom ter um maluco no grupo, e temos dois: JK e Freytes. Muito malucos os dois”.