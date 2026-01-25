Sem receber homenagem após título, senegalês cria climão em clube espanhol

Pathé Cissé, de 31 anos, campeão africano, compartilhou nas redes sociais uma crítica ao Rayo Vallecano por não homenageá-lo / Crédito: Jogada 10

No retorno à Espanha após conquistar a Copa Africana de Nações (CAN) de 2025, Pathé Ciss não recebeu qualquer homenagem do Rayo Vallecano, fato que gerou incômodo nos bastidores do clube. O meio-campista senegalês, de 31 anos, atuou como titular na derrota em casa para o Osasuna por 3 a 1 e, ainda assim, não teve o feito reconhecido oficialmente pela equipe de Vallecas. Diante do episódio, Cissé demonstrou insatisfação e compartilhou em sua conta na rede social X uma publicação de tom crítico em relação à postura da instituição.

Na mensagem reproduzida pelo jogador, um usuário afirmou que o Rayo Vallecano perdeu a oportunidade de reconhecer um campeão continental. Inclusive, classificou o clube de forma ofensiva, reforçando o descontentamento com a ausência de qualquer tributo ao título africano conquistado pelo atleta.