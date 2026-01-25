Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem receber homenagem após título, senegalês cria climão em clube espanhol

Pathé Cissé, de 31 anos, campeão africano, compartilhou nas redes sociais uma crítica ao Rayo Vallecano por não homenageá-lo
No retorno à Espanha após conquistar a Copa Africana de Nações (CAN) de 2025, Pathé Ciss não recebeu qualquer homenagem do Rayo Vallecano, fato que gerou incômodo nos bastidores do clube. O meio-campista senegalês, de 31 anos, atuou como titular na derrota em casa para o Osasuna por 3 a 1 e, ainda assim, não teve o feito reconhecido oficialmente pela equipe de Vallecas.

Diante do episódio, Cissé demonstrou insatisfação e compartilhou em sua conta na rede social X uma publicação de tom crítico em relação à postura da instituição.

Na mensagem reproduzida pelo jogador, um usuário afirmou que o Rayo Vallecano perdeu a oportunidade de reconhecer um campeão continental. Inclusive, classificou o clube de forma ofensiva, reforçando o descontentamento com a ausência de qualquer tributo ao título africano conquistado pelo atleta.

“O Rayo Vallecano não é um clube onde abundam campeões continentais. Hoje tinham a oportunidade de homenagear Pathé Cissé (…). Que clube de m…”, lê-se na postagem.

Em contrapartida, o clube havia valorizado anteriormente a medalha de ouro conquistada pelo espanhol Sergio Camello nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Isso evidenciou a diferença de tratamento entre os atletas.

