Santos x Bragantino, AO VIVO, com Voz do Esporte, às 14h30

Duelo pelo Paulistão. Para o Peixe, que joga em casa, a luta é para entrar no G8. Bragantino pode assumir a liderança

O Santos recebe o RB Bragantino neste domingo (25/11), às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O palco do embate, entretanto, chama a atenção, já que o confronto vai acontecer na Neo Química Arena, casa do Corinthians. O Peixe chega para o duelo justamente após um empate contra o rival alvinegro por 1 a 1, na Vila Belmiro. E tenta sentrar na zona de classificação à próxima fase. Já o Massa Bruta também vem de uma igualdade, mas contra o Mirassol, fora de casa. Caso vença, fecha a rodada na liderança.

Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura a partir das 9h (de Brasília), sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.