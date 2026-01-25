Roberto Assaf: Sub-20 e prepotência afundam o Flamengo

O Rubro-Negro provou mais uma vez, nesta derrota para o Fluminense, que não leva o Estadual em momento algum a sério / Crédito: Jogada 10

A prepotência em escalar o péssimo time Sub-20 do Flamengo e a insistência de Léo Ortiz – que se julgar um monstro – em errar saídas de bola, além da mediocridade que é Filipe Luis, pratuicamente eliminaram o Flamengo do Estadual. Pelo qual brigava pelo 40º título e o tricampeonato. Ah… e a ausência contínua e inexplicável de Jorginho e Arrascaeta. Belo planejamento da diretoria. Pode ser uma lição para esta estupidez de lançar meninos, e ruins de bola, para disputar competição oficial. Uma irresponsabilidade total. O Fluminense, que venceu por 2 a 1, na prática, foi superior e mais ligado no confronto O Flamengo provou mais uma vez que não leva o Estadual em momento algum a sério. Não quer disputá-lo, pede licença à Federação.

Como foi mais uma derrota do Flamengo A partida começou equilibrada. O fenômeno Allan tomou um cartão amarelo aos oito minutos. Oito. Mas a água foi encharcando o gramado, a bola parou de rolar, e a chuva intensa paralisou o jogo por mais de meia hora. E o Fluminense voltou dominando. O Flamengo, no entanto, tentou reagir, e o duelo passou a ficar igual. Guga e Canobbio – que deveria ser expulso – também foram advertidos. Carrascal marcou, mas estava em posição irregular, embora o time da Gávea tenha crescido, buscando, no toque de bola, envolver o adversário.