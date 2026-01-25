Roberto Assaf: Sub-20 e prepotência afundam o Flamengo

Roberto Assaf: Sub-20 e prepotência afundam o FlamengoO Rubro-Negro provou mais uma vez, nesta derrota para o Fluminense, que não leva o Estadual em momento algum a sério
A prepotência em escalar o péssimo time Sub-20 do Flamengo e a insistência de Léo Ortiz – que se julgar um monstro – em errar saídas de bola, além da mediocridade que é Filipe Luis, pratuicamente eliminaram o Flamengo do Estadual. Pelo qual brigava pelo 40º título e o tricampeonato. Ah… e a ausência contínua e inexplicável de Jorginho e Arrascaeta. Belo planejamento da diretoria. Pode ser uma lição para esta estupidez de lançar meninos, e ruins de bola, para disputar competição oficial. Uma irresponsabilidade total.
O Fluminense, que venceu por 2 a 1, na prática, foi superior e mais ligado no confronto O Flamengo provou mais uma vez que não leva o Estadual em momento algum a sério. Não quer disputá-lo, pede licença à Federação.
Como foi mais uma derrota do Flamengo
A partida começou equilibrada. O fenômeno Allan tomou um cartão amarelo aos oito minutos. Oito. Mas a água foi encharcando o gramado, a bola parou de rolar, e a chuva intensa paralisou o jogo por mais de meia hora. E o Fluminense voltou dominando. O Flamengo, no entanto, tentou reagir, e o duelo passou a ficar igual. Guga e Canobbio – que deveria ser expulso – também foram advertidos. Carrascal marcou, mas estava em posição irregular, embora o time da Gávea tenha crescido, buscando, no toque de bola, envolver o adversário.
Mas o Flamengo tinha pelo menos dois problemas, autênticos atrasos de vida: Allan, e Samuel Lino, que teria obrigação de driblar com eficiência. E o Tricolor recuperou o pique. Aos 37, Serna bateu de longe e Andrew, em boa defesa, mandou para escanteio. É fato que o Flamengo não conseguia convencer. Outra complicação: esperar que Filipe Luis faça substituições corretas e consiga modificar o panorama.
No intervalo, o técnico trocou Allan e Pedro – visivelmente sem ritmo – por respectivamente Erick Pulgar e Bruno Henrique. Mas aos seis minutos, Léo Ortiz, pela enésima vez, errou a saída de bola, e a bola acabou sem Serna, que chutou na saída de Andrew: 1 a 0. Saiu Alex Sandro e Varela foi para a lateral-esquerda. Aos 21, bola cruzada e John Kennedy fez 2 a 0. Um Flamengo completamente perdido em campo. Aos 28, após escanteio esporádico, Vitão cabeceou e Éverton Cebolinha diminuiu: 2 a 1. Aos 36, Éverton Cebolinha arriscou de longe e Fábio defendeu. Mas o Rubro-Negro era um bando. Enfim, falta de tudo. Notadamente técnico. E vergonha na cara.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente