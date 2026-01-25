Puma Rodríguez marca duas vezes, e Vasco vence o Boavista pelo Carioca

Puma Rodríguez marca duas vezes, e Vasco vence o Boavista pelo CariocaUruguaio foi o grande nome da vitória vascaína com dois gols neste domingo
Em Saquarema, deu Vasco. Fora de casa, o Cruzmaltino visitou o Boavista pela 4ª rodada do Campeonato Carioca e volta para a capital com três pontos na bagagem. Com dois gols de Puma Rodríguez e um de Andrés Gómez, os comandados de Fernando Diniz venceram o Verdão de Saquarema por 3 a 0.
Primeiro tempo morno
No clima ameno que foi constante no estado do Rio de Janeiro na última semana, Boavista e Vasco começaram a partida em uma temperatura morna na noite deste domingo. A primeira grande oportunidade de gol foi do time da casa, que chegou a balançar as redes do Vasco aos 40 minutos, mas o lance foi anulado por falta em Fuzato.
E quando a partida parecia se encaminhar para o intervalo com um empate sem gols, Puma Rodríguez apareceu para aproveitar falha da zaga do Boavista. Em cruzamento para a área, a defesa bobeou, Pumita dominou e fuzilou para as redes, abrindo o placar da partida no Elcyr Rezende.
Golaços sacramentam vitória vascaína
Na etapa final, o Vasco passou a controlar o jogo e garantiu a vitória com dois belos gols. Mais uma vez dentro da área, Pumita acertou um petardo no ângulo do goleiro e dobrou a vantagem no placar. Praticamente no lance seguinte, foi a vez de Andrés Gómez aproveitar vacilo da defesa do Boavista. O colombiano recebeu um presente do goleiro e apenas se ajeitou para marcar um lindo gol de cobertura e fazer o 3 a 0.
Nos minutos finais, o Boavista lutou para tentar descontar e marcar um gol de honra. No entanto, tropeçou nas próprias pernas e não conseguiu balançar as redes do Vasco, que ficou com os três pontos em Bacaxá.
BOAVISTA 0x3 VASCO
Campeonato Carioca – 4ª rodada
Data e horário: 25/1/2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Elcyr Rezende, Saquarema (RJ)
Público presente:
Público pagante:
Renda: R$
Gols: Puma Rodríguez (47’/1T, 0-1), Puma Rodríguez (19’/2T, 0-2), Andrés Gómez (24’/2T, 0-3)
BOAVISTA: Lucas Anselmo; Cesinha (Igor França), Gabriel Caran, Guilherme Lacerda (Bruno Jesus) e Tito; Emanuel Jesus, Leandrinho (Kadu), Fellipinho (Khawhan), Isael e Berê (Sandrinho); Brunão. Técnico: Gilson Kleina.
>VASCO: Fuzato; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (João Vitor); Hugo Moura, Tchê Tchê (Adson) e JP (Thiago Mendes); Andrés Gómez (David) , Rojas e GB (Estrella). Técnico: Fernando Diniz
Árbitro: Pierry Dias dos Santos
Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Cartões Amarelos:
