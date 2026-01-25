Protagonista no Gre-Nal, Borré mostra otimismo com a temporada pelo Internacional: ”Espero que seja um bom ano”Com os dois gols, que marcam a vitória do Colorado, de virada, sobre o Grêmio, colombiano chega ao feito de quatro gols em três jogos
O centroavante Rafael Borré deu mais indícios no triunfo, de virada, por 4 a 2, no primeiro Gre-Nal do ano, de que passa por um bom início de ano pelo Internacional. Isso porque o colombiano se tornou o protagonista do clássico ao anotar dois dos quatro gols do Colorado no duelo. Aliás, ambos foram representativos, pois deixaram a equipe em vantagem no placar já na reta final da segunda etapa.
Neste cenário, o camisa 19 demonstrou otimismo com as suas performances e coletivas do Inter na temporada.
“Só agradecer a Deus por este momento, neste clube tão grande. Espero que o ano de 2026, não só para mim, pra toda a equipe, seja um bom ano, um ano lindo”, ressaltou Borré.
Posteriormente, o atacante fez uma análise da performance do Colorado no Gre-Nal e apontou a capacidade mental do time como diferencial para conseguir reagir e conquistar o resultado positivo.
“Eu acredito o primeiro gol que tomamos não esperávamos, estávamos no nosso melhor momento na partida. Mas somos uma equipe que estivemos preparados mentalmente para a partida e conseguimos o resultado”, complementou o colombiano.
Panorama do Internacional no Gauchão
O camisa 19 já soma quatro gol e uma assistência em três partidas pelo Internacional, desempenho que evidencia o seu bom começo de 2026. O triunfo possibilitou a equipe assumir a liderança do Grupo A do Estadual, após somar 12 pontos. Apesar disso, tanto os mandantes do primeiro clássico da temporada como o Grêmio já estavam classificados para as quartas de final do torneio.
Entretanto, antes de se concentrar na fase eliminatória do Campeonato Gaúcho, o Colorado precisará dividir as atenções com a estreia pelo Brasileirão, seu compromisso seguinte. No caso, o time enfrenta o Athletico pela rodada inicial da competição, às 19h, também no Beira-Rio, na próxima quarta-feira (28).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.