Presidente do São Paulo confirma volta de Rafinha e ida do técnico do sub-20 ao profissional

Ex-lateral retorna ao Tricolor paulista em função semelhante a de Muricy. Integração de Allan Barcellos faz parte de transição gradativa / Crédito: Jogada 10

Após a derrota do São Paulo para o Cruzeiro na decisão da Copinha, no Pacaembu, neste domingo (25), o presidente do Tricolor paulista, Harry Massis Júnior, concedeu entrevista coletiva. Entre suas principais declarações, o mandatário sinalizou mudanças na diretoria e departamento de futebol. Assim, entre as modificações, ele confirmou o retorno do ex-lateral Rafinha ao clube. O capitão da inédita conquista da Copa do Brasil em 2023 será o novo integrante da direção. Harry Massis Júnior não definiu qual cargo exatamente o ex-jogador assumirá, mas ressaltou que terá responsabilidades semelhantes ao cargo, que Muricy Ramalho exercia no São Paulo.

“Agora podemos falar. O Rafinha veio conosco, vamos ver quando ele vai se apresentar. Ele está com problema de desligamento. A intenção é que ele assuma uma posição, que faça o elo entre jogadores e diretoria”, ressaltou o mandatário.

Promoção do sub-20 para o profissional O vice-campeonato da equipe sub-20 do Tricolor paulista coroou a passagem do técnico Allan Barcellos pelas categorias inferiores do clube. Afinal, o comandante passará a integrar a comissão técnica do grupo profissional, especialmente durante a rotina no CT da Barra Funda. A definição faz parte de um plano de transição gradativa. “Ele renovou até 2027, nós temos dois anos. Nesses dois anos, vamos fazer a transição, ele vai lá pra Barra Funda. Vai ficar com o pessoal. É difícil um técnico sair do Sub-20 e correr degrau, vários deles não deram certo. Então nós vamos devagarzinho. Mas deixar claro, o nosso técnico é o Crespo! Eu quero ficar com ele”, detalhou o presidente do clube.