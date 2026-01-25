Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da Fifa fala sobre expectativa para Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil: “A melhor da história”

Gianni Infantino esteve presente no Rio de Janeiro para promover o Mundial
Autor Jogada 10
Daqui a pouco mais de um ano, o Brasil será a sede de mais uma edição de Copa do Mundo, desta vez, a Feminina. Neste fim de semana, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, veio ao país para participar de ações de promoção da disputa do Mundial. Entre uma destas ações, está a divulgação da logomarca oficial da competição, publicada neste domingo.

No evento, Infantino falou sobre a sua expectativa para a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil. Esta será a terceira vez que o país realiza uma Copa do Mundo, anteriormente, foram duas de futebol masculino (1950 e 2024).

“Vai ser um Mundial espetacular porque o mundo hoje quer motivos para unir-se. E o Brasil tem essa imagem no mundo inteiro, de futebol, de festa, de celebração. O melhor Mundial da história. Vamos fazer vibrar todo o país e todo o mundo a partir do Brasil. Já podemos sentir que vai ser um êxito total”, disse o presidente da Fifa ao portal “ge”.

