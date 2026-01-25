Presidente da Fifa fala sobre expectativa para Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil: “A melhor da história”Gianni Infantino esteve presente no Rio de Janeiro para promover o Mundial
Daqui a pouco mais de um ano, o Brasil será a sede de mais uma edição de Copa do Mundo, desta vez, a Feminina. Neste fim de semana, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, veio ao país para participar de ações de promoção da disputa do Mundial. Entre uma destas ações, está a divulgação da logomarca oficial da competição, publicada neste domingo.
No evento, Infantino falou sobre a sua expectativa para a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil. Esta será a terceira vez que o país realiza uma Copa do Mundo, anteriormente, foram duas de futebol masculino (1950 e 2024).
“Vai ser um Mundial espetacular porque o mundo hoje quer motivos para unir-se. E o Brasil tem essa imagem no mundo inteiro, de futebol, de festa, de celebração. O melhor Mundial da história. Vamos fazer vibrar todo o país e todo o mundo a partir do Brasil. Já podemos sentir que vai ser um êxito total”, disse o presidente da Fifa ao portal “ge”.
Chegou a hora!
O emblema e slogan oficial da #FIFAWWC 2027 no Brasil.
