Presidente da Fifa fala sobre expectativa para Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil: “A melhor da história”

Daqui a pouco mais de um ano, o Brasil será a sede de mais uma edição de Copa do Mundo, desta vez, a Feminina. Neste fim de semana, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, veio ao país para participar de ações de promoção da disputa do Mundial. Entre uma destas ações, está a divulgação da logomarca oficial da competição, publicada neste domingo.

No evento, Infantino falou sobre a sua expectativa para a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil. Esta será a terceira vez que o país realiza uma Copa do Mundo, anteriormente, foram duas de futebol masculino (1950 e 2024).