Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da federação do Senegal acusa Marrocos de mandar na CAF

Presidente da federação do Senegal acusa Marrocos de mandar na CAF

Abdoulaye Fall afirma que influência política e financeira marroquina interfere nas decisões do futebol africano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da Federação Senegalesa de Futebol (FSF), Abdoulaye Fall, fez duras críticas à influência de Marrocos na Confederação Africana de Futebol (CAF), entidade que comanda o futebol no continente. De acordo com o dirigente, o país do norte da África exerce controle sobre as principais decisões da CAF.

LEIA MAIS: Gigante da Premier League faz contato por Xabi Alonso

“É preciso falar abertamente: Marrocos manda na CAF. Eles têm poder total e decidem tudo. Nenhuma seleção se posicionou contra isso como o Senegal”, declarou Fall ao jornal ‘Le Soleil’.

Abdoulaye Fall afirmou ainda que a força política e financeira marroquina inibe outros países de se oporem.

“Eles têm recursos, e muitos não têm coragem de ir contra a vontade deles”, completou, em suas primeiras declarações após a conquista do Senegal na Copa Africana de Nações de 2026. Na decisão, os Leões de Teranga venceram Marrocos por 1 a 0 na prorrogação, justamente contra o país anfitrião do torneio.

O presidente da FSF também relembrou os problemas enfrentados antes da final, quando a federação senegalesa manifestou insatisfação com as condições oferecidas à seleção antes do jogo decisivo.

Por fim, Fall contou que houve uma reunião com o presidente da Federação Real Marroquina de Futebol e outros dirigentes, mas sem solução.

“Um jogava a responsabilidade para o outro. Foi ali que percebi que estavam tentando nos enganar”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar