Porto x Gil Vicente: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam na partida de encerramento da 19ª rodada do Campeonato Português 2025/26 / Crédito: Jogada 10

As emoções do Campeonato Português 2025/26 estão de volta. Nesta segunda-feira (26), Porto e Gil Vicente se enfrentam às 17h15 (de Brasília), no Estádio do Dragão, na partida de encerramento da 19ª rodada da liga portuguesa. O duelo coloca frente a frente duas equipes com bom desempenho na competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Porto O Porto é o líder isolado do Campeonato Português e ainda está invicto na competição. Ao todo, o Dragão teve 17 vitórias em 18 jogos, além de um empate, somando 52 pontos no topo da tabela. Além disso, a vantagem para o vice-líder Sporting, que já entrou em campo nesta 19ª rodada, é de quatro pontos. Ou seja, em caso de novo triunfo em casa, o time volta a abrir sete pontos na liderança. Jogando em casa, vivendo um momento histórico e fazendo uma de suas melhores temporadas, o Porto chega como favorito. Ao mesmo tempo, o Porto vem de um empate por 1 a 1 com o Viktoria Plzen, na Liga Europa, em uma partida em que jogou todo o segundo tempo com um jogador a mais.

Como chega o Gil Vicente Por outro lado, o Gil Vicente aparece como a grande surpresa do campeonato e tenta acabar com a invencibilidade dos Dragões nesta edição do Campeonato Português. O time é o 4º colocado com 31 pontos e segue firme na briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Contudo, o técnico César Peixoto perdeu o artilheiro do time e agora precisa encontrar novas soluções para manter o bom desempenho do Gil Vicente. PORTO X GIL VICENTE 19ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: segunda-feira, 26/01/2026, às 17h15 (de Brasília).

Local: Estádio do Dragão, em Porto.

PORTO: Diogo Costa; Alberto, Thiago Silva, Kiwior, Francisco Moura; Rosario, Froholdt, Mora; Pepê, Borja Sainz, Samu. Técnico: Francesco Farioli.

GIL VICENTE: Daniel Figueira; Zé Carlos, Buatu, Elimbi, Konan; García, Zé Carlos; Muriol Souza, Luís Esteves, Touré; Gustavo Varela. Técnico: César Peixoto.

Árbitro: António Nobre.

Auxiliares: Nélson Pereira e Francisco Pereira.

VAR: João Casegas.