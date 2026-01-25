Para Filipe Luís, Fla-Flu foi definido nos mínimos detalhes

Técnico vê erros defensivos nos lances dos gols na derrota por 2 a 1 e que o foco será Brasileiro e a Supercopa. Carioca, só depois

“Tivemos chances para abrir o placar, e eles também chegaram ao primeiro gol. Consequentemente, isso deu confiança ao Fluminense, que aproveitou e fez o segundo gol em escanteio. Vejo como um jogo equilibrado, que acabou sendo decidido nos mínimos detalhes. Precisamos melhorar devido à falta de treino nosso. Mas se finalizamos pouco, isso também é mérito do Fluminense, que soube nos neutralizar,defende bem é é dificil de superar”.

O treinador Filipe Luís, disse que, apesar do Flamengo ter feito um jogo pouco eficaz contra o Fluminense, com um número pequeno de finalizações, a derrota por 2 a 1 ocorreu por detalhes :

O mau desempenho de dois jogadores muito questionados pela torcida, Samuel Lino e Emerson Royal, também recebeu comentário de Filipe Luís. O atacante Lino perdeu um gol sem goleiro e algumas bolas não resultaram em nada. Olateral-direito Emerson Royal perdeu disputas diretas e praticamente contribuiu para o gol de John Kennedy, o segundo do Fluminense.

“Emerson e Lino tiveram bom desempenho na vitóra contra o Vasco. Contra o Fluminense, vi que Lino recuperou um contra-ataque importante. Acredito em ambos e procuro dar meu apoio; eles precisam saber que eu confio neles. Mesmo que sejam cobrados, eles têm a confiança do treinador”.

Prioridade do Flamengo

Por fim, o treinador disse que o foco precisa ser a estreia no Brasileirão contra o São Paulo, na quarta-feira e depois a Supercopa contra o Corinthians, no próximo domingo. Apenas após esses jogos e ao fim da Taça Guanabara ele e sua comissão farão um resumo do que está acontecendo no Carioca. Ainda avisou que, para a próxima partida, será necessário corrigir algumas questões com urgência.

“Dependemos de resultados, claro. No entanto, só quando acabar a fase de grupos do Carioca é que devemos refletir sobre o que aconteceu e nossa classificação ou não. Além disso, uma possibilidade é pensar em vencer o próximo jogo e, ao mesmo tempo, depender de resultado. O que está na minha cabeça é o jogo do São Paulo. Portanto, temos muito a corrigir e melhorar, para chegar no melhor possível contra o São Paulo, Corinthians. Enossa prioridade sçao as grands competições: Brasileiro e Libertadores. Mas como elenco que temos, temos buscar ganhar tudo.Um dos problemas foram os contra-ataques, que precisamos neutralizar”.