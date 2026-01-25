Milan empata com a Roma fora de casa e perde chance de encostar na liderança

De Winter marca para os Rossoneri, Pellegrini empata de pênalti e resultado mantém distância para a Inter de Milão na Serie A / Crédito: Jogada 10

O Milan deixou escapar dois pontos fora de casa neste domingo (25) e se distanciou ainda mais da Inter na briga pelo título do Campeonato Italiano. A equipe empatou por 1 a 1 com a Roma, na capital italiana, em um dos principais jogos da 22ª rodada da Serie A. Koni De Winter abriu o placar para os visitantes, enquanto Lorenzo Pellegrini, de pênalti, buscou o empate para os donos da casa. Ambos os gols aconteceram no segundo tempo. LEIA MAIS: Matheus Cunha exalta união do United após vitória contra o Arsenal

Com o resultado, o Milan ficou a cinco pontos da liderança. Para a Roma, o empate teve um sabor curioso. Isto porque foi o primeiro da equipe comandada por Gasperini na temporada, considerando todas as competições, após uma sequência apenas de vitórias e derrotas.

Mesmo assim, a Roma aproveitou a derrota do Napoli para a Juventus, em Turim, e subiu para a terceira colocação do Campeonato Italiano, enquanto o Milan deixou escapar uma chance importante de se aproximar da liderança. It ends all square in the capital ⏹️ Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/uifOHCBMaZ

— AC Milan (@acmilan) January 25, 2026 O jogo A Roma dominou o primeiro tempo e criou bem mais oportunidades, com 11 finalizações contra apenas uma do Milan. Mesmo assim, o placar só foi aberto após o intervalo, e pelos visitantes. Em um erro raro da defesa romana, Ndicka recuou mal para Svilar, concedeu um escanteio e, na jogada ensaiada, Modric cruzou na medida para De Winter marcar de cabeça, fazendo seu primeiro gol pelo Milan.

A vantagem do Milan durou pouco. A equipe não conseguiu sustentar o resultado, especialmente após as saídas de Rafael Leão e Nkunku, enquanto a Roma cresceu com as entradas de Pellegrini e do estreante Robinio Vaz. Aos 74 minutos, Pellegrini empatou em cobrança de pênalti, após toque de mão de Bartesaghi. Nos minutos finais, os donos da casa pressionaram, mas não conseguiram a virada. Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano Sexta-feira (23/1)

Inter de Milão 6×2 Pisa

Sábado (24/1)

Como 6×0 Torino

Fiorentina 1×2 Cagliari

Lecce 0x0 Lazio

Domingo (25/1)

Sassuolo 1×0 Cremonese

Atalanta 4×0 Parma

Genoa 3×2 Bologna

Juventus 3×0 Napoli

Roma 1×1 Milan

Segunda-feira (26/1)

Verona x Udinese – 16h45 *Horário de Brasília.