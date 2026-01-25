Mercado da bola do domingo (25): Hinestroza posa com a camisa do Vasco e Paquetá se aproxima do Flamengo

Colombiano chegou ao Rio nesta madrugada para se apresentar ao Cruz-Maltino. Rubro-Negro acertou valores com o West Ham para repatriar o cria / Crédito: Jogada 10

O mercado da bola segue quente e neste domingo os times do Rio foram os protagonistas quando o assunto é contratação. Teve atacante chegando ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar com o Vasco. Já o rival Flamengo, acertou valores com o West Ham para contratar um velho conhecido da torcida rubro-negra. Já no Palmeiras, o técnico Abel Ferreira se manifestou sobre Raphael Veiga. Será que ele deixa o Verdão? Confira. Hinestroza na área O atacante colombiano de 23 anos desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada deste domingo. O jogador destacou o acerto com o Cruz-Maltino e até já posou com a camisa do novo clube. Hinestroza vai usar o número 18.

“Estou muito feliz de chegar a esta cidade e vestir uma camisa tão bonita como a do Vasco. Tudo começou com um amigo meu, Johan Rojas (meia recém-chegado ao clube carioca). Ele me mandou uma mensagem, dizendo que o professor (Diniz) queria falar comigo. O técnico me ligou, e isso foi bom. Fiquei muito confiante, porque acho importante saber o que técnico vê em você. Isso foi determinante para eu vir para cá”.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o Atlético Nacional, da Colômbia, pela contratação do atacante Marino Hinestroza. O jogador desembarcou na madrugada deste domingo para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para… pic.twitter.com/NW2mk6bqGR — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 25, 2026

Paquetá se aproxima do Mengão O Flamengo entrou em um acordo financeiro com o West Ham para repatriar o cria. O Rubro-Negro ofereceu 41,250 milhões de euros (R$ 255,9 milhões) fixos. Agora as partes discutem a forma de pagamento. O Rubro-Negro quer pagar em três anos, enquanto o clube inglês quer receber em três semestres. A tendência é de que cheguem em um consenso. O clube pretende fechar a contratação até o meio da semana, já que quer contar com Paquetá contra o Corinthians, no próximo domingo, em Brasília, pela Supercopa Rei. Quando a transferência for finalizada, vai se tratar da mais cara do futebol brasileiro.