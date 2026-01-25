Matheus Cunha exalta união do United após vitória contra o Arsenal

Matheus Cunha voltou a ser decisivo com a camisa do Manchester United e, desta vez, como protagonista. Depois de já ter contribuído saindo do banco ao dar a assistência para Dorgu no 2 a 0 sobre o City, o brasileiro marcou um golaço no Emirates Stadium e garantiu a vitória por 3 a 2 sobre o Arsenal, líder da Premier League, neste domingo (25). Foi o primeiro triunfo dos Red Devils fora de casa contra os Gunners desde 2017.

