Matheus Cunha exalta união do United após vitória contra o Arsenal

Matheus Cunha exalta união do United após vitória contra o ArsenalBrasileiro elogia postura do time e destaca trabalho do técnico Michael Carrick no comando da equipe
Matheus Cunha voltou a ser decisivo com a camisa do Manchester United e, desta vez, como protagonista. Depois de já ter contribuído saindo do banco ao dar a assistência para Dorgu no 2 a 0 sobre o City, o brasileiro marcou um golaço no Emirates Stadium e garantiu a vitória por 3 a 2 sobre o Arsenal, líder da Premier League, neste domingo (25). Foi o primeiro triunfo dos Red Devils fora de casa contra os Gunners desde 2017.
Após a partida, Cunha destacou a força coletiva do time e exaltou a atuação diante de um adversário que considera o melhor do mundo no momento.
“Mostramos personalidade e união. Sabíamos o tamanho do desafio. Eles estão juntos há muito tempo com o Arteta, conhecem tudo do sistema. Mas somos o Manchester United e entramos em campo sempre para vencer”, afirmou em entrevista à ‘BBC’.
All smiles
