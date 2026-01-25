Matheus Cunha decide e United vence o Arsenal na Premier League

Brasileiro sai do banco, marca golaço no fim e acaba com invencibilidade dos Gunners no Emirates Stadium, em Londres

Com gol decisivo de Matheus Cunha, o Manchester United conquistou uma grande vitória neste domingo (25) ao bater o Arsenal por 3 a 2, de virada, no Emirates Stadium, pela 23ª rodada da Premier League. O resultado acabou com a invencibilidade do time comandado por Mikel Arteta em casa na competição e foi mais um grande jogo dos Red Devils sob o comando do técnico Michael Carrick. Além do atacante brasileiro, que saiu do banco para confirmar a vitória em Londres, Mbeumo e Dorgu também balançaram a rede para os visitantes. Pelo lado dos Gunners, Lisandro Martínez (contra) e Mikel Merino descontaram o placar.

