Matheus Cunha decide e United vence o Arsenal na Premier League

Matheus Cunha decide e United vence o Arsenal na Premier LeagueBrasileiro sai do banco, marca golaço no fim e acaba com invencibilidade dos Gunners no Emirates Stadium, em Londres
Com gol decisivo de Matheus Cunha, o Manchester United conquistou uma grande vitória neste domingo (25) ao bater o Arsenal por 3 a 2, de virada, no Emirates Stadium, pela 23ª rodada da Premier League. O resultado acabou com a invencibilidade do time comandado por Mikel Arteta em casa na competição e foi mais um grande jogo dos Red Devils sob o comando do técnico Michael Carrick. Além do atacante brasileiro, que saiu do banco para confirmar a vitória em Londres, Mbeumo e Dorgu também balançaram a rede para os visitantes. Pelo lado dos Gunners, Lisandro Martínez (contra) e Mikel Merino descontaram o placar.
Com o triunfo, o United chegou aos 38 pontos e assumiu a quarta colocação da Premier League. Já o Arsenal segue na liderança, com 50 pontos, mas viu a diferença para Manchester City e Aston Villa diminuir para quatro.
