Marcos Braz pede demissão do cargo de executivo de futebol do Remo

Marcos Braz pede demissão do cargo de executivo de futebol do RemoDiscordâncias internas foram cruciais para ex-vice do Flamengo sair do cargo; Leão do Norte afirma que dirigente seguirá em "demandas nacionais"
O Remo oficializou neste domingo (25) a saída de Marcos Braz do cargo de executivo de futebol. O dirigente anunciou sua decisão em postagem nas redes sociais, posteriormente confirmada pelo clube paraense em nota oficial. Para ocupar a função de forma interina, o gerente de futebol Cadu Furtado foi designado.
A saída de Braz já vinha sendo especulada em razão de conflitos de ideias com o presidente Antônio Carlos Teixeira. A reunião deste domingo selou o fim do ciclo do dirigente no Leão. Desde o acesso à Série A, no fim de 2025, as divergências entre ambos se intensificaram, atrasando inclusive a renovação de contrato do executivo.
Apesar disso, Braz permaneceu e foi peça-chave na montagem do elenco, responsável pela contratação de 11 reforços para o retorno do clube à elite nacional após mais de três décadas. O clima, porém, ficou ainda mais pesado após a estreia no Campeonato Paraense, contra o Bragantino, no último sábado (24).
Passagem de Braz pelo Remo
Marcos Braz havia sido anunciado pelo Remo em 31 de maio de 2025 após se desligar do Flamengo, onde foi supervitorioso nos últimos anos. Durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, liderou o processo de remontagem do elenco, que culminou na conquista do acesso à Série A — competição que o clube não disputava desde 1994.
Próximos passos
Sem Braz, o Remo volta suas atenções para a estreia na Série A 2026. O time enfrenta o Vitória, na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Barradão.