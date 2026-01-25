Marcos Braz pede demissão do cargo de executivo de futebol do Remo

Discordâncias internas foram cruciais para ex-vice do Flamengo sair do cargo; Leão do Norte afirma que dirigente seguirá em "demandas nacionais" / Crédito: Jogada 10

O Remo oficializou neste domingo (25) a saída de Marcos Braz do cargo de executivo de futebol. O dirigente anunciou sua decisão em postagem nas redes sociais, posteriormente confirmada pelo clube paraense em nota oficial. Para ocupar a função de forma interina, o gerente de futebol Cadu Furtado foi designado. A saída de Braz já vinha sendo especulada em razão de conflitos de ideias com o presidente Antônio Carlos Teixeira. A reunião deste domingo selou o fim do ciclo do dirigente no Leão. Desde o acesso à Série A, no fim de 2025, as divergências entre ambos se intensificaram, atrasando inclusive a renovação de contrato do executivo.

Apesar disso, Braz permaneceu e foi peça-chave na montagem do elenco, responsável pela contratação de 11 reforços para o retorno do clube à elite nacional após mais de três décadas. O clima, porém, ficou ainda mais pesado após a estreia no Campeonato Paraense, contra o Bragantino, no último sábado (24).