Juventus vence o Napoli e entra no G4 do Italiano

Juventus vence o Napoli e entra no G4 do ItalianoCom gols de Jonathan David, Yildiz e Kostic, equipe de Turim faz 3 a 0 em casa e ganha força na briga pela parte de cima da tabela
A Juventus foi dominante e venceu o Napoli por 3 a 0 neste domingo (25), no Allianz Stadium, em Turim, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Jonathan David, Yildiz e Kostic marcaram os gols da Velha Senhora.
LEIA MAIS: Gigante da Premier League faz contato por Xabi Alonso
Com o triunfo, a Juventus chegou aos 42 pontos e entrou no G4, superando Como e Roma, que ainda jogam na rodada. Por outro lado, o Napoli, apesar da derrota, segue em terceiro lugar, com 43 pontos.
O jogo
O placar foi aberto ainda na primeira etapa. Aos 22 minutos, Jonathan David apareceu bem posicionado na área e bateu firme para vencer Meret, colocando a equipe da casa em vantagem.
No segundo tempo, a Juve soube aproveitar os erros do adversário. Yildiz roubou a bola na saída do Napoli e marcou o segundo. Já na reta final, Kostic, que havia acabado de entrar, arriscou de fora da área e fechou o marcador aos 41 minutos.
Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano
Sexta-feira (23/1)
Inter de Milão 6×2 Pisa
Sábado (24/1)
Como 6×0 Torino
Fiorentina 1×2 Cagliari
Lecce 0x0 Lazio
Domingo (25/1)
Sassuolo 1×0 Cremonese
Atalanta 4×0 Parma
Genoa 3×2 Bologna
Juventus 3×0 Napoli
Roma x Milan – 16h45
Segunda-feira (26/1)
Verona x Udinese – 16h45
*Horários de Brasília.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.