Jogador do Alianza Lima se emociona ao trocar camisa com Messi após amistoso

Jogador do Alianza Lima se emociona ao trocar camisa com Messi após amistosoAtacante, que tem o ídolo tatuado no corpo, chorou ao receber a camisa 10 do craque após duelo contra o Inter Miami
O atacante argentino Alan Cantero, do Alianza Lima, se emocionou ao trocar a camisa com o ídolo Lionel Messi ao fim do amistoso contra o Inter Miami, realizado na noite deste sábado (24), em Lima, no Peru. Cantero, que tem uma tatuagem de Messi na coxa direita, chorou ao receber a camisa 10 do craque no encerramento do jogo e declarou que o gesto representou um sonho realizado desde a infância.
A partida terminou com vitória do Alianza Lima por 3 a 0, mesmo com Messi em campo por parte do jogo.
Após o apito final, Cantero foi até Messi, mostrou a tatuagem e pediu a camisa. O craque argentino se mostrou surpreso com a homenagem e prontamente lhe deu a camisa. O jogador afirmou que Messi foi sua principal inspiração desde criança e que compartilhar o campo com ele foi um momento inesquecível.