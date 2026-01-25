Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogador do Alianza Lima se emociona ao trocar camisa com Messi após amistoso

Atacante, que tem o ídolo tatuado no corpo, chorou ao receber a camisa 10 do craque após duelo contra o Inter Miami
O atacante argentino Alan Cantero, do Alianza Lima, se emocionou ao trocar a camisa com o ídolo Lionel Messi ao fim do amistoso contra o Inter Miami, realizado na noite deste sábado (24), em Lima, no Peru. Cantero, que tem uma tatuagem de Messi na coxa direita, chorou ao receber a camisa 10 do craque no encerramento do jogo e declarou que o gesto representou um sonho realizado desde a infância.

A partida terminou com vitória do Alianza Lima por 3 a 0, mesmo com Messi em campo por parte do jogo.

Após o apito final, Cantero foi até Messi, mostrou a tatuagem e pediu a camisa. O craque argentino se mostrou surpreso com a homenagem e prontamente lhe deu a camisa. O jogador afirmou que Messi foi sua principal inspiração desde criança e que compartilhar o campo com ele foi um momento inesquecível.

